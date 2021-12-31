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"Багато зашкварів": у "Слузі народу" вже шепочуться про перейменування партії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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31 грудня, 16:15
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Не всі члени президентської партії у захваті від падіння рейтингів
"Слуги" незадоволені станом справ усередині партії. Колаж "Сьогодні"
"Слуги" незадоволені станом справ усередині партії. Колаж "Сьогодні"

Не на камеру деякі "слуги народу" заговорили про можливу зміну назви партії, хоча офіційно у політсилі заявляють, що таких планів немає. Про це повідомляє Українська правда.

Декілька джерел у партії розповіли "УП", що у пропрезидентській партії вже 3 місяці точаться розмови про перейменування "Слуги народу", "особливо на тлі падіння рейтингу".

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"Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви – буде цілком логічним кроком, але остаточного рішення ще не ухвалено", – кажуть у політсилі.

Відповідаючи на питання, як могли б перейменувати партію, кажуть, мовляв, "що завгодно з прізвищем Зеленський".

Також джерела в "СН" зазначають, що якщо до виборів із рейтингами "Слуги народу" нічого не зміниться на краще, то шанси на зміну назви тільки зростуть.

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Прессекретар "СН" Юлія Палійчук у коментарі "УП" відповіла на ці чутки: "Це вже не вперше, коли джерела із сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду".

Також вона прокоментувала агенції УНІАН питання, що президент хоче перейменувати партію ближче до парламентських виборів.

"У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання про зміну її назви ніколи не обговорювалося в жодному з існуючих форматів – ні на з'їзді, ні на політраді, ні на національній раді громад", – сказала спікер партії.

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Які справи у "слуг"?

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Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
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1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
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