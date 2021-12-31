"Багато зашкварів": у "Слузі народу" вже шепочуться про перейменування партії

Не на камеру деякі "слуги народу" заговорили про можливу зміну назви партії, хоча офіційно у політсилі заявляють, що таких планів немає. Про це повідомляє Українська правда.
Декілька джерел у партії розповіли "УП", що у пропрезидентській партії вже 3 місяці точаться розмови про перейменування "Слуги народу", "особливо на тлі падіння рейтингу".
"Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви – буде цілком логічним кроком, але остаточного рішення ще не ухвалено", – кажуть у політсилі.
Далі по темі
Відповідаючи на питання, як могли б перейменувати партію, кажуть, мовляв, "що завгодно з прізвищем Зеленський".
Також джерела в "СН" зазначають, що якщо до виборів із рейтингами "Слуги народу" нічого не зміниться на краще, то шанси на зміну назви тільки зростуть.
Прессекретар "СН" Юлія Палійчук у коментарі "УП" відповіла на ці чутки: "Це вже не вперше, коли джерела із сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду".
Також вона прокоментувала агенції УНІАН питання, що президент хоче перейменувати партію ближче до парламентських виборів.
"У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання про зміну її назви ніколи не обговорювалося в жодному з існуючих форматів – ні на з'їзді, ні на політраді, ні на національній раді громад", – сказала спікер партії.
Які справи у "слуг"?
- Нещодавно перший віцеспікер Верховної Ради, член партії "СН" Олександр Корнієнко розповідав, чому "слуги" постійно потрапляють у скандали. Він зазначив, що раніше вони були простими та невідомими людьми, а коли стали депутатами – почалися проблеми.
- Голова партії Олена Шуляк говорила, що на з’їзді партії, який буде у першому кварталі 2022 року, планується створення Дисциплінарної комісії – депутатів каратимуть за провини.
- Також "Слуга народу" готує списки депутатів "на виліт" – до місцевих депутатів розпочнуть застосовувати процедуру імперативного мандату.