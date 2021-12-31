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"Много зашкваров": в "Слуге народа" уже шепчутся о переименовании партии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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31 декабря, 16:15
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Не все члены президентской партии в восторге от падения рейтингов
"Слуги" недовольны положением дел внутри партии. Коллаж "Сегодня"
"Слуги" недовольны положением дел внутри партии. Коллаж "Сегодня"

Не на камеру некоторые "слуги народа" заговорили о возможной смене названия партии, хотя официально в политсиле заявляют, что таких планов нет. Об этом сообщает Украинская правда.

Несколько источников в партии рассказали "УП", что в пропрезидентской партии уже 3 месяца ведутся разговоры о переименовании "Слуги народа", "особенно на фоне падения рейтинга".

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"Много зашкваров, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить. Смена названия – будет вполне логичным шагом, но окончательное решение еще не принято", – говорят в политсиле.

Отвечая на вопрос, как могли бы переименовать партию, говорят, мол, "что угодно с фамилией Зеленский".

Также источники в "СН" отмечают, что если до выборов с рейтингами "Слуги народа" ничего не изменится в лучшую сторону, то шансы на смену названия только вырастут.

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Пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в комментарии "УП" ответила на эти слухи: "Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде".

Также она прокомментировала агентству УНИАН вопрос, что якобы президент хочет переименовать партию ближе к парламентским выборам.

"У нас есть партия, которая получила самый высокий результат на выборах и образовала самую большую фракцию парламента. Вопрос об изменении ее названия никогда не обсуждался ни в одном из существующих форматов – ни на съезде, ни на политсовете, ни на национальном совете общин", – сказала спикер партии.

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Как дела у "слуг"?

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ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
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5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
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12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
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Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
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4,3%
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