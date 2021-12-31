"Много зашкваров": в "Слуге народа" уже шепчутся о переименовании партии

Не все члены президентской партии в восторге от падения рейтингов

"Слуги" недовольны положением дел внутри партии. Коллаж "Сегодня"

Не на камеру некоторые "слуги народа" заговорили о возможной смене названия партии, хотя официально в политсиле заявляют, что таких планов нет. Об этом сообщает Украинская правда.

Несколько источников в партии рассказали "УП", что в пропрезидентской партии уже 3 месяца ведутся разговоры о переименовании "Слуги народа", "особенно на фоне падения рейтинга".

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"Много зашкваров, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить. Смена названия – будет вполне логичным шагом, но окончательное решение еще не принято", – говорят в политсиле.

Отвечая на вопрос, как могли бы переименовать партию, говорят, мол, "что угодно с фамилией Зеленский".

Также источники в "СН" отмечают, что если до выборов с рейтингами "Слуги народа" ничего не изменится в лучшую сторону, то шансы на смену названия только вырастут.

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Пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в комментарии "УП" ответила на эти слухи: "Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде".

Также она прокомментировала агентству УНИАН вопрос, что якобы президент хочет переименовать партию ближе к парламентским выборам.

"У нас есть партия, которая получила самый высокий результат на выборах и образовала самую большую фракцию парламента. Вопрос об изменении ее названия никогда не обсуждался ни в одном из существующих форматов – ни на съезде, ни на политсовете, ни на национальном совете общин", – сказала спикер партии.

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