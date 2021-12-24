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За "залеты" будут наказывать – "слугам народа" готовят неприятный сюрприз

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 декабря, 16:20
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Все "выходки" парламентариев будут решать на комиссии
Депутатов обяжут отвечать за свои поступки
Депутатов обяжут отвечать за свои поступки / Фото: Коллаж: Сегодня

На съезде партии, который будет в первом квартале 2022 года, планируется создание Дисциплинарной комиссии . Об этом рассказала председатель партии "Слуга народа", заместитель главы фракции "СН" в парламенте Елена Шуляк, передает УНИАН.

Она напомнила, что на прошлом съезде партии было предложение внести изменения в Устав партии и создать Дисциплинарную комиссию, которая бы" разбиралась с разными поступками нардепов.

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"У нас, к сожалению, есть не только поступки господина Галушко, есть и другие, скажем так, не очень приятные истории с народными депутатами, с местными депутатами, где бы эта Дисциплинарная комиссия могла бы разбираться и давать определенные рекомендации", – сказала она.

По ее словам, Дисциплинарная комиссия рассмотрев определенное дело, может рекомендовать, исключить народного депутата из фракции, обратиться относительно определенной ситуации в Регламентный комитет Верховной Рады или же даже рекомендовать на съезде партии лишить депутата мандата.

Также она уточнила, что такая комиссия, как высший руководящий орган партии, может быть создана лишь путем внесения изменений в Устав, а Устав утверждается на съезде партии.

"Сейчас наши юристы готовят изменения в Устав, они уже получили такое задание. И на первом же съезде, который мы планируем в первом квартале, мы обязательно утвердим такую дисциплинарную комиссию", – сказала депутат.

Шуляк также отметила, что в состав комиссии войдут и представители областных партийных организаций, и это будут люди с безупречной репутацией.

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