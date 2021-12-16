Почему "слуги" постоянно попадают в скандалы – Корниенко дал простой ответ

Депутаты "Слуги народа" часто оказываются в эпицентре скандалов из-за своей неопытности. Они только недавно попали в политику и до этого были простыми людьми, а сейчас внезапно стали известными, но не научились себя правильно вести. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина первый вице-спикер Верховной Рады, член партии "СН" Александр Корниенко.
По его словам, некоторые депутаты просто не справились с публичным вниманием.
"Если сказать на своем примере и на примере многих коллег, которые успели попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше – мы попали в политику с нуля, мы не были политиками. Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", – сказал Корниенко.
Далее по теме
Скандалы "слуг народа"
- Сам Корниенко тоже успел попасть в один из самых известных "зашкваров". В июне 2020 года он вместе с главой фракции Давидом Арахамией обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Они думали, что микрофон возле них выключен, и выдали эпичную фразу: "Баба рабочая, как корабельная сосна". После этого Арахамия оправдывался за скандал.
- Также за два года из фракции в парламенте вышло уже большое количество депутатов. А теперь появился еще один кандидат – готовятся выгнать Романа Соху.
- А накануне бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "слуг" штрафуют, если они отказываются голосовать за нужные законы. Корниенко в ответ потроллил Богдана и предложил его интервью продавать на Петровке.
- Не обошлось без скандалов на дорогах Украины. Например, Александр Юрченко, которого в 2020 году выгнали из "СН", 8 июля этого года на площади Мицкевича Во Львове въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге. Было подозрение, что он находился в наркотическом опьянении.