Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Почему "слуги" постоянно попадают в скандалы – Корниенко дал простой ответ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
16 декабря, 10:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Раньше они были простыми и неизвестными людьми, а когда стали депутатами – начались проблемы
Корниенко объяснил зашквары "слуг народа". Коллаж "Сегодня"
Корниенко объяснил зашквары "слуг народа". Коллаж "Сегодня"

Депутаты "Слуги народа" часто оказываются в эпицентре скандалов из-за своей неопытности. Они только недавно попали в политику и до этого были простыми людьми, а сейчас внезапно стали известными, но не научились себя правильно вести. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина первый вице-спикер Верховной Рады, член партии "СН" Александр Корниенко.

По его словам, некоторые депутаты просто не справились с публичным вниманием.

Реклама

"Если сказать на своем примере и на примере многих коллег, которые успели попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше – мы попали в политику с нуля, мы не были политиками. Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", – сказал Корниенко.

Скандалы "слуг народа"

  • Сам Корниенко тоже успел попасть в один из самых известных "зашкваров". В июне 2020 года он вместе с главой фракции Давидом Арахамией обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Они думали, что микрофон возле них выключен, и выдали эпичную фразу: "Баба рабочая, как корабельная сосна". После этого Арахамия оправдывался за скандал.
  • Также за два года из фракции в парламенте вышло уже большое количество депутатов. А теперь появился еще один кандидат – готовятся выгнать Романа Соху.
  • А накануне бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "слуг" штрафуют, если они отказываются голосовать за нужные законы. Корниенко в ответ потроллил Богдана и предложил его интервью продавать на Петровке.
  • Не обошлось без скандалов на дорогах Украины. Например, Александр Юрченко, которого в 2020 году выгнали из "СН", 8 июля этого года на площади Мицкевича Во Львове въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге. Было подозрение, что он находился в наркотическом опьянении.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

55 790

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять