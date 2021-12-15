Можно DVD выпускать на Петровке. В "Слуге народа" высмеяли интервью Богдана

Интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана с журналистом Дмитрием Гордом похоже на сериал не политического жанра. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил первый заместитель председателя парламента, представитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Украина 24.
"Я не могу смотреть 3,5 часа откровения Андрея Иосифовича, это уже жанр какой-то не кинематографичный, это скорее художественный. Знаете, если бы сейчас продавались на Петровке альманахи на DVD, то можно было бы выпускать на DVD. Там два интервью, это в сумме 10 часов, и если к примеру, едешь на отдых, то можно было посмотреть в дороге, это на самом деле очень интересно", – сказал он.
"Это же сериал, это не политический жанр", — добавил Корниенко.
Комментируя заявление Богдана, что есть списки в которых указываются штрафы за неголосование за важные законы Корниенко посоветовал всем, кто что-то слышал, видел или имеют на руках – обращаться в Антикоррупционное бюро. Также он подтвердил, что согласно регламенту, есть штрафы за неголосование.
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Штрафы за неголосование
В интервью Гордону Богдан рассказал, о штрафах в парламенте "Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается".
Покупка голосов в Раде
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