В "Слуге народа" готовятся выгнать депутата из Рады – заявление

Роман Соха рассказал, почему это будет незаконно

Роман Соха уверен, что юридических оснований лишить его "корочки" нет / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат-мажоритарщик Роман Соха, который 1 декабря решил выйти из фракции "Слуга народа", подтвердил, что на него оказывается давления с целью лишить его мандата.

Об этом рассказал народный депутат в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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Что происходит

"Буквально вчера Дмитрий Разумков комментировал этот вопрос... по поводу того, что действительно на меня оказывается давление с точки зрения лишения депутатского мандата. Разумков сказал четко, что на сегодняшний день законных оснований это сделать нет. Есть разъяснение Конституционного суда о том, что мажоритарщик не может лишиться мандата", – сказал Соха.

Мажоритарщик добавил, что журналисты первые узнают, если такие попытки "нахрапом по принципу "врагам – закон, а своим – все", в отношении него будут происходить".

"Есть весеннее разъяснение ЦИК, где по одному депутату давался запрос о лишении его мандата после того, как он перестал быть членом фракции "Слуга народа". На это состав ЦИК ответил: "Извините, мы не можем так сделать, потому что так и так". Есть ст. 81 Конституции Украины, есть разъяснение Конституционного суда", – объяснил Соха, почему нет законного способа лишить его мандата.

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