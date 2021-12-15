Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

В "Слуге народа" готовятся выгнать депутата из Рады – заявление

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 22:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Роман Соха рассказал, почему это будет незаконно
Роман Соха уверен, что юридических оснований лишить его "корочки" нет / Коллаж "Сегодня"
Роман Соха уверен, что юридических оснований лишить его "корочки" нет / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат-мажоритарщик Роман Соха, который 1 декабря решил выйти из фракции "Слуга народа", подтвердил, что на него оказывается давления с целью лишить его мандата.

Об этом рассказал народный депутат в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Что происходит

"Буквально вчера Дмитрий Разумков комментировал этот вопрос... по поводу того, что действительно на меня оказывается давление с точки зрения лишения депутатского мандата. Разумков сказал четко, что на сегодняшний день законных оснований это сделать нет. Есть разъяснение Конституционного суда о том, что мажоритарщик не может лишиться мандата", – сказал Соха.

Мажоритарщик добавил, что журналисты первые узнают, если такие попытки "нахрапом по принципу "врагам – закон, а своим – все", в отношении него будут происходить".

"Есть весеннее разъяснение ЦИК, где по одному депутату давался запрос о лишении его мандата после того, как он перестал быть членом фракции "Слуга народа". На это состав ЦИК ответил: "Извините, мы не можем так сделать, потому что так и так". Есть ст. 81 Конституции Украины, есть разъяснение Конституционного суда", – объяснил Соха, почему нет законного способа лишить его мандата.

Реклама

Ситуация

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять