Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Слуги" жали руку и говорили "молодец" – Роман Соха об уходе, советах Разумкова и расколе монобольшинства

Эксклюзив
Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
1 декабря, 05:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Народный депутат эксклюзивно рассказал о причинах выхода из "Слуги народа", коммуникации с президентом и советах Разумкова
Роман Соха: "Мы предупреждали руководство, что возможен такой исход"
Роман Соха: "Мы предупреждали руководство, что возможен такой исход" / Фото: infrom.zp.ua

Депутат-мажоритарщик Роман Соха подал заявление на выход из фракции "Слуга народа" по собственному желанию. Журналист "Сегодня" эксклюзивно пообщался с парламентарием, чтобы выяснить причины такого поступка и узнать о дальнейший карьерных планах политика.

Реклама

Последняя капля терпения

— С трибуны Верховной Рады Вы сказали, что последней каплей перед выходом из фракции стали назначения Владимиром Зеленским Шурмы, Татарова и Демченко, за которые Вам стыдно. Это единственная причина?

Реклама

— Это все очень плавно и постепенно накапливалось и мы не получали обратной связи. Почему мы? Потому что вместе с запорожской командой, с которой мы прошли весь путь от Зе!Команды до парламентских выборов, мы видели, что происходит в Запорожье и многие вопросы для нас были принципиальными. Это те "красные линии", с которыми мы не могли смириться. У нас были диалоги с фракцией по поводу "смотрящих". Они были в Запорожье в 2013-м году при Януковиче и, что не удивительно, они есть при нас. Мы неоднократно заявляли, что с эти надо как-то бороться, но нас никто не слышал.

А финальная точка — это когда бывший глава партии "Слуга народа" отправляет депутата "Слуги народа" решать какие-то вопросы не к главе Обладминистрации, не к другим депутатам из Запорожья, а к человеку, к которому выгодно отправить, скажем так. Это был своего рода Рубикон, который мы не могли перейти.

Потом узнали, что по коридорам Офиса президента ходит господин Шурма (с 23 ноября 2021 — заместитель руководителя Офиса Президента Украины — Ред.), что вызвало у нас возмущение. Это человек, который полностью мешал нам все, как мы их называли, три тура выборов. Первые два президентских и третий — парламентские. Этот человек представлял Оппозиционный блок, он явно не проевропейский. Именно они применяли технологии с двойниками, когда город засыпал, а все зеленые бигборды начинали заклеиваться. Но когда мы срывали изображения этих двойников, под ними находилось лицо Шурмы и его команды. Когда мы узнали, что этот человек станет третьим по влиянию в государстве, были просто обескуражены.

Смоделируем ситуацию: 2019-й год, Владимир Зеленский обещает, что будут новые люди, новые незапятнанные лица, профессионалы. Мы в это поверили. Но если взять, что сегодня происходит и перенести на 2019-й год: стадион, дебаты, Владимир Зеленский и рядом с ним Татаров, Демченко, Шурма. Как Вы думаете, если город за них не проголосовал, а проголосовал за меня, люди хотели видеть их рядом с этой властью? Я думаю, нет.

Реклама

— Как Вы считаете, сам Зеленский решал, назначать их или нет, или это была чья-то подсказка?

— Я не знаю, но я вижу фактаж. До последнего надеялся, что этого не произойдет.

Слушать никто не хотел

— Как вообще происходит коммуникация с президентом?

— Никак. Я последний раз общался с президентом летом. Это был, по-моему, или конец июня или начало июля 2020-го года.

О том, что мы недовольны теми событиями, что происходят, знали все: Арахамия, Корниенко, заместители главы фракции, то есть те, в чьи группы мы входим. Эту мысль, эту позицию мы доносили до каждого, но нас никто не слушал.

— То есть, главы этих групп тоже не передавали информацию президенту?

— Я думаю, передавали. Вопрос в том, что, наверное, считали, что это неважно. Что наше мнение неважно.

— У Вас возникали конфликты с руководством фракции и коллегами внутри "Слуги народа"?

— Видение у нас всегда было свое на те или иные вопросы. Но я честно скажу, что на 100% поддерживал все инициативы президента. Это было до 5-го числа, когда стал вопрос об отстранении на два дня Разумкова от ведения заседаний парламента. И 7-го числа, когда мы уже должны были голосовать за его отставку. Вот здесь я уже не голосовал за это все. Потому что понимал, что Дмитрий Разумков очень созвучен с той позицией, которую доносим мы. Мы были очень близки по тем замечаниям к власти, как и Дмитрий Александрович. Поэтому мы видели, что нельзя совершать публичную казнь за то, что человек имеет собственную точку зрения и отстаивает собственную позицию.

Коллеги жали руку

— Решение выйти из фракции Вы принимали самостоятельно или с кем-то советовались?

— Я все решения, которые касаются меня, принимаю лично. На меня в принятии решений повлиять никто не может. Единственное, я могу попросить чей-то совет, в частности, у Разумкова по какой-то процедуре по регламенту, так как он был главой Верховной Рады и более профессионален в этом.

— Были люди, которые Вас поддержали?

— Очень много людей из "Слуги народа" подходили, жали руку, говорили, что молодец, что смелый поступок. То есть, я вижу, что очень многие видят те вещи, которые сегодня происходят. Да, может, они скованны какими-то там обстоятельствами.

Возможно, люди, которые прошли в парламент по спискам, не могут выразить свою позицию более откровенно.

Но отклик на поддержку моих действий, тем более, что у меня сухой фактаж, есть. И "слуги", которые в этом всем уже два года, у которых в регионах похожие ситуации, прекрасно понимают, о чем я говорю.

— Вы состоите в межфракционном депутатском объединение "Разумная политика". Есть ли люди, которые по Вашему примеру отдадут значок "Слуги народа"?

— Вот эти вещи мы в МФО не обсуждаем. Я думаю, это немного неправильно стимулировать такие поступки. Если человек к нему готов самостоятельно, он созрел, он сделает это. Я не вижу смысла нагнетать ситуацию.

Кто уйдет следующий?

— Разумков уже намекнул, что из фракции может выйти больше депутатов.

— Я думаю, что с Дмитрием Александровичем общаются все, в том числе и представители МФО. Кто-то общается более тесно, кто-то меньше. Он больше информации получает, поэтому может так говорить. Я могу не знать, что думает мой коллега, но я не исключаю, что Разумков позицию того или иного депутата-члена МФО может знать.

— Вы предупреждали руководство "Слуги народа" о том, что будете подавать это заявление? Они не пытались отговорить Вас, оставить в своем составе?

— У нас уже были пиковые ситуации, мы предупреждали руководство, что возможен такой исход. Но конструктивного диалога после этого мы не имели. И действий со стороны фракции, Офиса президента, чтобы к нам прислушались, мы не видели.

— Вы постоянно говорите "мы" имея в виду коллег из запорожской области. Можете назвать их фамилии?

— Есть у меня тесный контакт с Михаилом Крячко (народный депутат от "Слуги народа", входит в состав МФО "Разумная политика" — Ред.). У нас очень схожие позиции по многим вопросам. В контексте "мы" совместно обсуждаем какие-то вопросы с ним внутри МФО, эту позицию по Шурме, мы об этом говорили.

— Но по Вашему примеру он покинуть фракцию не может, ведь он избирался по списку.

— Это практически невозможно, потому что это потеря мандата.

Все выводы сделаны

— Вы станете внефракционным нардепом и подолжите состоять в "Разумной политике". Есть ли предпосылки, что депутаты-мажоритарщики также будут выходить из "Слуги народа" и МФО превратится в депутатскую группу?

— Я знаю четко позицию Дмитрия Александровича, я знаю его желание создавать политическую партию, я знаю его желание создавать депутатскую группу. Поэтому тут уже все логично: если я сегодня уже являюсь членом МФО "Разумная политика", то если это будет трансформироваться во что-то более мощное, я, конечно, буду принимать в этом участие. Но этот вопрос лучше задайте Разумкову. У него есть план действий и он выстраивает эти ходы. Но для себя я сделал выводы, с кем буду в дальнейшем.

Чем еще запомнился этот пленарный вторник, читайте в материалах::

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Перепалка Зеленского и Бутусова по "вагнергейту": главные вопросы, на которые нет ответа Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Стреляет из гаубицы и спорит с президентом. Что сделают с журналистом Бутусовым Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

85 245

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять