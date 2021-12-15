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У "Слузі народу" готуються вигнати депутата з Ради – заява

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 грудня, 22:57
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Роман Соха розповів, чому це буде незаконно
Роман Соха впевнений, що юридичних підстав позбавити його "кірочки" немає / Колаж "Сьогодні"
Роман Соха впевнений, що юридичних підстав позбавити його "кірочки" немає / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат-мажоритарник Роман Соха, який 1 грудня вирішив вийти із фракції "Слуга народу", підтвердив, що на нього чиниться тиск з метою позбавити його мандату.

Про це розповів народний депутат в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

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Що відбувається

"Буквально вчора Дмитро Разумков коментував це питання... з приводу того, що справді на мене чиниться тиск з погляду позбавлення депутатського мандата. Разумков сказав чітко, що на сьогодні законних підстав це зробити немає. Є роз'яснення Конституційного суду про те, що мажоритарник не може бути позбавлений мандата", – сказав Соха.

Мажоритарник додав, що журналісти перші дізнаються, якщо такі спроби "нахрапом за принципом "ворогам – закон, а своїм – усе", стосовно нього відбуватимуться".

"Є весняне роз'яснення ЦВК, де стосовно одного депутата давався запит про позбавлення його мандата після того, як він перестав бути членом фракції "Слуга народу". На це склад ЦВК відповів: "Вибачте, ми не можемо так зробити, бо так і так". Є ст. 81 Конституції України, є роз'яснення Конституційного суду. Ви першими дізнаєтеся, якщо такі спроби, як то кажуть, "нахрапом" за принципом "ворогам – закон, а своїм – усе", – пояснив Соха, чому немає законного способу позбавити його мандату.

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