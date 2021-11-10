"Меня боятся": Разумков готов судиться со "Слугой народа" за мандат

Экс-спикер парламента заявил, что все что происходит вокруг его мандата лишь политика

Разумков считает, что у него нельзя забрать мандат. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший экс-спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что в случае, если депутаты фракции "Слуга народа" решат лишить его мандата, он будет обжаловать это решение в суде.

Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

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По словам Разумкова, его хотят лишить мандата незаконным способом. Он назвал два варианта, когда съезд может принять это решение согласно Конституции Украины.

"Первый — это если народный депутат не вступил во фракцию "Слуга народа" или какую-либо другую фракцию. 29 августа 2019 года я вступил во фракцию, после этого стал председателем Верховной Рады и согласно регламенту на тот промежуток времени, пока занимал этот пост, не был членом какой-либо фракции и депутатской группы. Второе основание – это если ты собственноручно написал заявление о выходе из фракции. Такого не происходило. Я не писал. Но, действительно, для коллег в парламенте закон не писан, и они его очень часто нарушают сегодня. Думаю, в этом вопросе будут нарушения и с точки зрения закона и с точки зрения законов морали", – сказал экс-спикер ВР.

Разумков отметил, что если фракция исключит его из своего состава, то это никак не отразится на его дальнейшей работе как народного депутата, и таким образом забрать мандат тоже нельзя.

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"То есть сегодня любые процессы, которые происходят вокруг моего мандата, — это только политика, это политическое давление на конкурентов, и это действительно показывает, что меня боятся мои оппоненты", – добавил он.

"Битва" за мандат Разумкова