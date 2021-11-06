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"Сдавайте мандат!" – в "Слуге народа" пригрозили депутатам из группы Разумкова

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
6 ноября, 18:33
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Замглавы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец предложил депутатам-перебежчикам перевыборы
В "Слуге народа" предупредили своих нардепов за объединение с Разумковым. Фото: коллаж "Сегодня"
В "Слуге народа" предупредили своих нардепов за объединение с Разумковым. Фото: коллаж "Сегодня"

У руководства фракции "Слуга народа" впервые спросили, что будет происходить с депутатами, которые захотят войти в межфракционное объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. Заместитель Давида Арахамии Андрей Мотовиловец предположил, что такие народные избранники должны сложить мандат.

Об этом он сказал в интервью сайту LIGA.net.

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"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть складывают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы тоже просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – рассказал замглавы фракции "СН".

Андрей Мотовиловец также отметил, что пока не знает о депутатах из "Слуги народа", которые хотели бы сблизиться с Дмитрием Разумковым. Но в разговоре журналист озвучил фамилии Василия Мокана и Нелли Яковлевой, спросив, какова судьба их ждет. На что Мотовиловец ответил: "Если бы меня спросили, проголосую ли я за их исключение, то я отвечу, что нет. Я их считаю достаточно эффективными депутатами".

В то же время замглавы фракции "СН" заявил, что возможный уход некоторых депутатов из "Слуги народа" не грозит монобольшинству. По его мнению, довыборы в Верховную Раду, который состоялись в октябре, прибавят голосов в зале. Отметим, что президентской партии удалось победить на всех округах, несмотря на падающий рейтинг политической силы.

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Напомним, что глава Верховной Рады Украины в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков заявил, что создает межфракционное объединение в парламенте. По его словам, туда войдут 25 депутатов из разных фракций, в том числе из "Слуги народа".

Загадочная политическая сила

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