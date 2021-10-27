Серьезное трио. Экс-генпрокурор рассказал, с кем ведет переговоры Разумков

Отправленный в отставку с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков ведет переговоры с доктором Евгением Комаровским и журналистом Дмитрием Гордоном для создания политического объединения, которое смогло бы конкурировать на выборах с командой президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24 экс-генпрокурор Юрий Луценко.
"Разумков на сегодняшний день стал альтернативой для электората Зеленского. И инсайд – он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате "слуг народа", – сказал Луценко.
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На реплику ведущей о том, что Гордон публично открещивался от желания заниматься политикой, экс-генпрокурор возразил: "Гордон занимается политикой и будет заниматься политикой. Правда, как человек, уже ставший политиком, он умеет придавать словам разные значения".
Луценко также отметил, что рейтинг президента, "несмотря на очевидные его провалы – энергетическую катастрофу, COVID-катастрофу, бессмысленность, которая происходит фактически везде, был стабильным, пока не появилась альтернатива". По его словам, избиратели Зеленского "ищут другого популиста – этот сломался".
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с поста спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
- Журналисты "Сегодня" разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.