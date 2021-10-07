Дмитрий Разумков уволен с должности спикера Рады

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отправила в отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За его отставку проголосовали 284 народных депутата.
Первым слово взял глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отметив, что Разумков больше не член их команды.
"Два года назад мы были едины в стремлении взять на себя изменения, реформы, взять ответственность за обновление власти, принципов, по которым должна была работать власть … Кто-то погнался за длинным коррупционным рублем и покинул нашу фракцию, кто-то – за коротким российским рублем, есть и такие… А кто-то решил, что личные политические амбиции выше командных целей и договоренностей. С сожалением вынужден констатировать, что таким стал и наш бывший первый номер партии. Дмитрий Александрович, по моему мнению, отступил от общих принципов и больше не является членом нашей команды и не может представлять нашу команду на такой высокой должности", – сказал он.
Теперь Верховная Рада будет сегодня избирать нового спикера, главный кандидат – Руслан Стефанчук.
Отставка Разумкова
- 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
- "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
- Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".
- Также депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.
- В результате Рада 284 голосами уволила Разумкова с должности.
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