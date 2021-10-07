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Дмитрий Разумков уволен с должности спикера Рады

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 11:43
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Слуги народа довели до завершения конфликт с главой парламента и освободили его кресло для нового спикера
Депутаты уволили спикера. Коллаж "Сегодня"
Депутаты уволили спикера. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отправила в отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За его отставку проголосовали 284 народных депутата.

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Первым слово взял глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отметив, что Разумков больше не член их команды.

"Два года назад мы были едины в стремлении взять на себя изменения, реформы, взять ответственность за обновление власти, принципов, по которым должна была работать власть … Кто-то погнался за длинным коррупционным рублем и покинул нашу фракцию, кто-то – за коротким российским рублем, есть и такие… А кто-то решил, что личные политические амбиции выше командных целей и договоренностей. С сожалением вынужден констатировать, что таким стал и наш бывший первый номер партии. Дмитрий Александрович, по моему мнению, отступил от общих принципов и больше не является членом нашей команды и не может представлять нашу команду на такой высокой должности", – сказал он.

Теперь Верховная Рада будет сегодня избирать нового спикера, главный кандидат – Руслан Стефанчук.

Отставка Разумкова

  • 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
  • "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
  • Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".
  • Также депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.
  • В результате Рада 284 голосами уволила Разумкова с должности.

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.

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