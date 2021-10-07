Дмитрий Разумков уволен с должности спикера Рады

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отправила в отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За его отставку проголосовали 284 народных депутата.

Первым слово взял глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отметив, что Разумков больше не член их команды.

"Два года назад мы были едины в стремлении взять на себя изменения, реформы, взять ответственность за обновление власти, принципов, по которым должна была работать власть … Кто-то погнался за длинным коррупционным рублем и покинул нашу фракцию, кто-то – за коротким российским рублем, есть и такие… А кто-то решил, что личные политические амбиции выше командных целей и договоренностей. С сожалением вынужден констатировать, что таким стал и наш бывший первый номер партии. Дмитрий Александрович, по моему мнению, отступил от общих принципов и больше не является членом нашей команды и не может представлять нашу команду на такой высокой должности", – сказал он.