Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть События

Разумков собрался в президенты? Политик дал намек журналистам

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 12:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже бывший спикер также рассказал, что будет собирать новую команду, поскольку в Слуге народа ему уже не рады
Разумков нацелился на другую должность. Коллаж "Сегодня"
Разумков нацелился на другую должность. Коллаж "Сегодня"

Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что может на следующих президентских выборах баллотироваться на пост главы государства, поскольку последняя преграда исчезла. Об этом он сказал на брифинге после его о

На вопрос, есть ли теперь у него президентские амбиции, он ответил намеком.

Реклама

"Президентские выборы ведь еще не начались. Но раньше все что говорили? Говорили, что с главы парламента никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали (улыбается), а дальше посмотрим", – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос журналистов, можно ли считать его ответ как то, что он собрался в президенты, экс-спикер ответил: "Предохранитель относительно главы парламента, который никогда не становился президентом, сегодня Рада убрала".

Новость дополняется...

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять