Разумков собрался в президенты? Политик дал намек журналистам

Уже бывший спикер также рассказал, что будет собирать новую команду, поскольку в Слуге народа ему уже не рады

Разумков нацелился на другую должность. Коллаж "Сегодня"

Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что может на следующих президентских выборах баллотироваться на пост главы государства, поскольку последняя преграда исчезла. Об этом он сказал на брифинге после его о

На вопрос, есть ли теперь у него президентские амбиции, он ответил намеком.

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"Президентские выборы ведь еще не начались. Но раньше все что говорили? Говорили, что с главы парламента никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали (улыбается), а дальше посмотрим", – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос журналистов, можно ли считать его ответ как то, что он собрался в президенты, экс-спикер ответил: "Предохранитель относительно главы парламента, который никогда не становился президентом, сегодня Рада убрала".

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