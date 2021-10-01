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Разумков против второго президентского срока Зеленского

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 октября, 08:56
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По факту любой президент работает на государство не пять лет, а три, поскольку последние пару лет занимается своими рейтингами, считает спикер
Разумков напомнил обещание Зеленского перед президентскими выборами в 2019 году
Разумков напомнил обещание Зеленского перед президентскими выборами в 2019 году / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков против второго президентского срока Владимира Зеленского, поскольку в предвыборной программе указывал, что идет лишь на 5 лет.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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На вопрос, верит ли он во второй президентский срок Зеленского, ответил: "Пока верил в то, что президент другого не говорил (еще не было заявления Зеленского о планах снова баллотироваться. – Ред.)".

"В предвыборной программе (Зеленского) было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно. Почему? Потому что мы с вами увидели не одну избирательную кампанию, а не одних политиков. Человек, когда попадает к власти, мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента… Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке. Любое обдумывание идеи о следующем отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этому им был, и становишься политиком", – объяснил Разумков.

Спикер добавил, что по факту президент работает на государство не пять лет, а три, поскольку последние пару лет до завершения каденции думает, как улучшить свой рейтинг, как его сохранить, как умножить, что еще сделать, чтобы люди снова выбрали.

Пойдет ли Зеленский снова в президенты

  • Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок.
  • На пресс-конференции по итогам года своей работы в мае 2020 года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства
  • На итоговой пресс-конференции в мае 2021-го президент снова ответил на вопрос о втором сроке. Он сказал, что еще даже не прошло половины первого его срока, чтобы думать о втором.
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Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал, поддержат ли "слуги" второй президентский срок Зеленского.

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