Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады

Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.
Перед началом рассмотрения вопроса о назначении нового спикера, "слуги народа" выдвинули Стефанчука на эту должность. Были еще несколько кандидатов, но они не набрали необходимой поддержки или взяли самоотвод:
- Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность");
- Гео Лерос (внефракционный);
- Яна Зинкевич ("Европейская солидарность");
- Ярослав Железняк ("Голос").
Он поблагодарил депутатов за поддержку и даже выразил слова благодарности уволенному спикеру Дмитрию Разумкову за проделанную работу.
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"В должности главы Верховной Рады я вижу то, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества нашего законодательства … Но особенно приятно, что за половину нашей каденции, по оценкам общественных организаций, я продолжаю оставаться одним из тех депутатов, который не подал ни одного законопроекта с коррупционными рисками … Уверен, что за два года совместной работы вы знаете обо мне все, даже может больше, чем я сам про себя, с моими плюсами и минусами", – сказал Стефанчук.
Депутаты на рейтинговом голосовании поддержали его 257 голосами, а потом 261 голосом сняли его с должности первого вицеспикера и назначили председателем парламента.
Биография Стефанчука
Родился 20 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. В 1997 году с отличием окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "правоведение", в том же году — Технологический университет Подолья ("менеджмент производственной сферы").
Доктор юридических наук, профессор, бывший проректор Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов. Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества. С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН.
В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины. Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьер-министром Степаном Кубивом.
В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошел по конкурсу.
В 2013-2014 годах заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014-го по 2016 год — проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины. С 2016-го — проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Главный редактор журнала Law of Ukrainе. По его собственному признанию, владеет библиотекой научной литературы из 5000 томов.
Перестановки в Раде
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
- Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.