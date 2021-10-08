Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады

Кресло спикера освободилось еще в четверг, но назначение нового главы парламента пришлось перенести

Стефанчук возглавил парламент. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Перед началом рассмотрения вопроса о назначении нового спикера, "слуги народа" выдвинули Стефанчука на эту должность. Были еще несколько кандидатов, но они не набрали необходимой поддержки или взяли самоотвод:

Реклама

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность");

Гео Лерос (внефракционный);

Яна Зинкевич ("Европейская солидарность");

Ярослав Железняк ("Голос").

Он поблагодарил депутатов за поддержку и даже выразил слова благодарности уволенному спикеру Дмитрию Разумкову за проделанную работу.

"В должности главы Верховной Рады я вижу то, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества нашего законодательства … Но особенно приятно, что за половину нашей каденции, по оценкам общественных организаций, я продолжаю оставаться одним из тех депутатов, который не подал ни одного законопроекта с коррупционными рисками … Уверен, что за два года совместной работы вы знаете обо мне все, даже может больше, чем я сам про себя, с моими плюсами и минусами", – сказал Стефанчук.

Депутаты на рейтинговом голосовании поддержали его 257 голосами, а потом 261 голосом сняли его с должности первого вицеспикера и назначили председателем парламента.

Биография Стефанчука

Родился 20 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. В 1997 году с отличием окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "правоведение", в том же году — Технологический университет Подолья ("менеджмент производственной сферы").

Реклама

Доктор юридических наук, профессор, бывший проректор Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов. Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества. С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН.

В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины. Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьер-министром Степаном Кубивом.

В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошел по конкурсу.

Реклама

В 2013-2014 годах заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014-го по 2016 год — проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины. С 2016-го — проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Главный редактор журнала Law of Ukrainе. По его собственному признанию, владеет библиотекой научной литературы из 5000 томов.

Перестановки в Раде