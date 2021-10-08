Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть События

Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 октября, 11:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кресло спикера освободилось еще в четверг, но назначение нового главы парламента пришлось перенести
Стефанчук возглавил парламент. Коллаж "Сегодня"
Стефанчук возглавил парламент. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Перед началом рассмотрения вопроса о назначении нового спикера, "слуги народа" выдвинули Стефанчука на эту должность. Были еще несколько кандидатов, но они не набрали необходимой поддержки или взяли самоотвод:

Реклама
  • Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность");
  • Гео Лерос (внефракционный);
  • Яна Зинкевич ("Европейская солидарность");
  • Ярослав Железняк ("Голос").

Он поблагодарил депутатов за поддержку и даже выразил слова благодарности уволенному спикеру Дмитрию Разумкову за проделанную работу.

"В должности главы Верховной Рады я вижу то, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества нашего законодательства … Но особенно приятно, что за половину нашей каденции, по оценкам общественных организаций, я продолжаю оставаться одним из тех депутатов, который не подал ни одного законопроекта с коррупционными рисками … Уверен, что за два года совместной работы вы знаете обо мне все, даже может больше, чем я сам про себя, с моими плюсами и минусами", – сказал Стефанчук.

Депутаты на рейтинговом голосовании поддержали его 257 голосами, а потом 261 голосом сняли его с должности первого вицеспикера и назначили председателем парламента.

Биография Стефанчука

Родился 20 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. В 1997 году с отличием окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "правоведение", в том же году — Технологический университет Подолья ("менеджмент производственной сферы").

Реклама

Доктор юридических наук, профессор, бывший проректор Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов. Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества. С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН.

В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины. Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьер-министром Степаном Кубивом.

В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошел по конкурсу.

Реклама

В 2013-2014 годах заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014-го по 2016 год — проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины. С 2016-го — проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Главный редактор журнала Law of Ukrainе. По его собственному признанию, владеет библиотекой научной литературы из 5000 томов.

Перестановки в Раде

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Короновирус за неделю

78 592

заболело за неделю в Украине

+41%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять