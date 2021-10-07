Слуги народа шли в Раду не за должностями или деньгами, но спустя два года ситуация изменилась, говорит Разумков

Разумков выступил перед депутатами / Фото: Верховная Рада

Дмитрий Разумков перед голосованием за его отставку выступил с последним словом в должности спикера парламента и рассказал, какой он видит Украину своей мечты, к которой стремился, а также припомнил народным депутатам о принципах демократии и призвал не допустить узурпации власти.

Он напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году.

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"Расскажу вам про Украину своей мечты. Украину, где стреляют лишь салюты на свадьбах и на днях рождения. Где врачи и учителя получают реальную зарплату, а корруцпионеры – реальные сроки. Где неприкасаемыми являются лишь карпатские леса, а не народные депутаты. Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за "коммуналку". Где есть дороги и нет дураков. Это – Украина реальной и осуществляемой мечты, Украина ближайшего будущего. Украина, из которой не уедут наши с вами дети", – сказал Разумков.

По его словам, перед тем, как идти в Раду, в "Слуга народа" приходили люди с горящими, искренними и честными глазами и надеждой на изменения, но сейчас ситуация изменилась.

"Мы шли не за должностями и не за деньгами, а для того, чтобы изменить страну, сделать ее другой, сделать еще лучшей … Это была слепая вера в то, что у нас все получится. К сожалению сегодня в этом зале я уже вижу другие глаза и они сильно изменились, они стали другими. Все время я старался делать так, чтобы хотя бы часть обещаний стала реальностью", – сказал он. Далее по теме "Расскажу вам про Украину мечты": последнее слово спикера Рады перед отставкой Деньги любят тишину – Шмыгаль о сроках получения транша от МВФ Дмитрий Разумков уволен с должности спикера Рады

Разумков также напомнил, как изменился принцип демократии у депутатов.

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"Принцип демократии, с которым мы шли, стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона стал изменен на политическую целесообразность. Принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип – "кто не с нами, тот против нас". Принцип "закон один для всех" стал принципом – "друзьям все – врагам закон". А принцип, что офшоры для власти позор стал принципом – "ничего страшного – у каждого ФОПа они есть". Я никогда не плыл по течение и сегодня этого делать не буду. Ни одна должность не стоит самоуважение, достоинства и доверия людей", – сказал политик.

Политик добавил, что в независимости от того, кто будет главой ВР, парламент должен оставаться субъектной институцией, в противном же случае это будет путь к потере демократии и узурпации власти.

Отставка Разумкова