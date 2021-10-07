"Розповім вам про Україну мрії": останнє слово спікера Ради перед відставкою

"Слуги народу" йшли в Раду не за посадами чи грошима, але через два роки ситуація змінилася, каже Разумков

/ Фото: Верховная Рада

Дмитро Разумков перед голосуванням за його відставку виступив з останнім словом на посаді спікера парламенту і розповів, якою він бачить Україну своєї мрії, до якої прагнув, а також пригадав народним депутатам про принципи демократії і закликав не допустити узурпації влади.

Він нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям в 2019 році.

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"Розповім вам про Україну своєї мрії. Україна, де стріляють лише салюти на весіллях і на днях народження. Де лікарі і вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни. Де недоторканними є лише карпатські ліси, а не народні депутати. Де бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку. Де є дороги і нема дурнів. Це – Україна реальної і здійснюваної мрії, Україна найближчого майбутнього. Україна, з якої не виїдуть наші з вами діти", – сказав Разумков.

За його словами, перед тим, як іти в Раду, у "Слугу народу" приходили люди з пломенистими, щирими і чесними очима і з надією на зміни, але тепер ситуація змінилася.

"Ми йшли не за посадами і не за грошима, а для того, щоб змінити країну, зробити її іншою, зробити кращою... Це була сліпа віра в те, що у нас все вийде. На жаль, сьогодні в цьому залі я вже бачу інші очі, і вони сильно змінилися, вони стали іншими. Весь час я намагався робити так, щоб хоча б частина обіцянок стала реальністю", – сказав він. Далі по темі Разумков: Є команда, але немає партії "Захотів пограти в гру": за що насправді звільняють Разумкова Хто узурпатор? Разумков відповів на звинувачення

Разумков також нагадав, як змінився принцип демократії у депутатів.

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"Принцип демократії, з яким ми йшли, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права і закону змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію і свободу слова змінив принцип "хто не з нами, той проти нас". Принцип "закон один для всіх" став принципом "друзям все – ворогам закон". А принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є". Я ніколи не плив за течією і сьогодні цього робити не буду. Жодна посада не варта самоповаги, гідності та довіри людей", – сказав політик.

Він додав, що незалежно від того, хто буде головою ВР, парламент повинен залишатися суб'єктною інституцією, в іншому разі буде шлях до втрати демократії та узурпації влади.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.

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