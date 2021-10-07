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Останній день для Разумкова? Рада розгляне відставку спікера

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 08:21
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Депутати, судячи з усього, вже остаточно визначилися з його звільненням – більшість слуг за відставку
Депутатів не влаштовує Разумков. Колаж "Сьогодні"
Депутатів не влаштовує Разумков. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні Верховна Рада на пленарному засіданні розгляне проєкт постанови про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Вести засідання буде нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, Запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, швидше за все, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

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"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Також депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.

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Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.

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