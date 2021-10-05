Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради

За проголосували 240 парламентаріїв. Фото: колаж "Сьогодні"
Спікера українського парламенту Дмитра Разумкова відсторонили від проведення засідань Верховної Ради. Зокрема, протягом двох пленарних днів.
Відповідне рішення прийняли народні депутати на засіданні ВРУ у вівторок, 5 жовтня. За проголосували 240 парламентаріїв.
Результати голосування. Фото: скріншот
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Що відомо про відставку Разумкова
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".