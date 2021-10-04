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До 226 – не вистачає: скільки депутатів підписалися за відставку Разумкова

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 жовтня, 15:49
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Підписи збирали у Трускавці і продовжують в Києві
Збір підписів триває. Фото: колаж "Сьогодні"
Збір підписів триває. Фото: колаж "Сьогодні"

За час проведення "Великий фракції" у Трускавці було зібрано 197 підписів нардепів про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомила прессекретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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Збір підписів триває і в Києві.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту в сесійній залі набере більше 240 голосів народних депутатів.

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Відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

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