До 226 – не вистачає: скільки депутатів підписалися за відставку Разумкова

Підписи збирали у Трускавці і продовжують в Києві

Збір підписів триває. Фото: колаж "Сьогодні"

За час проведення "Великий фракції" у Трускавці було зібрано 197 підписів нардепів про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомила прессекретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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Збір підписів триває і в Києві.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту в сесійній залі набере більше 240 голосів народних депутатів.

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