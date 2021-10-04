До 226 – не хватает: сколько депутатов подписались за отставку Разумкова

Подписи собирали в Трускавце и продолжают в Киеве

Сбор подписей продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

За время проведения "Большой фракции" в Трускавце было собрано 197 подписей нардепов об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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Сбор подписей продолжается и в Киеве.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов.

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