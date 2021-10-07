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Последний день для Разумкова? Рада рассмотрит отставку спикера

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 08:21
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Депутаты, судя по всему, уже окончательно определились с его увольнением – большинство слуг за отставку
Депутатов не устраивает Разумков. Коллаж "Сегодня"
Депутатов не устраивает Разумков. Коллаж "Сегодня"

Сегодня Верховная Рада на пленарном заседании рассмотрит проект постановления об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Вести заседание будет нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" уже даже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

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"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".

Также депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.

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Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.

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