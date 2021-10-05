Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной Рады

Примечательно, что большинство голосов собрали представители "Слуги народа"

За проголосовали 240 парламентариев. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова отстранили от проведения заседаний Верховной Рады. В частности, в течение двух пленарных дней.

Соответствующее решение приняли народные депутаты на заседании ВРУ во вторник, 5 октября. За проголосовали 240 парламентариев.

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Результаты голосования. Фото: скриншот

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