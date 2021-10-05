Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной Рады

За проголосовали 240 парламентариев. Фото: коллаж "Сегодня"
Спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова отстранили от проведения заседаний Верховной Рады. В частности, в течение двух пленарных дней.
Соответствующее решение приняли народные депутаты на заседании ВРУ во вторник, 5 октября. За проголосовали 240 парламентариев.
Результаты голосования. Фото: скриншот
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Что известно об отставке Разумкова
- 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
- После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
- Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
- На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".