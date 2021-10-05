"Захотел поиграть в игру": за что на самом деле увольняют Разумкова

К главе Рады не было претензий из-за несоблюдения буквы закона, но он перестал быть командным игроком

Разумков начал вести самостоятельную игру, а его действия все чаще шли вразрез с политикой партии. Фото: коллаж "Сегодня"

Конфликт Дмитрия Разумкова и его соратников по партии "Слуга народа" достиг кульминации: спикера Верховной Рады отправили в отставку. Сайт "Сегодня" выяснил целый ряд причин, за что уволили главу парламента.

Первым был Богдан

Идея отправить Разумкова в отставку возникла еще в 2019 году. Как рассказал "Сегодня" собственный источник в парламентской фракции "Слуга народа", первым, кто предложил Владимиру Зеленскому сменить спикера Рады, был действующий тогда глава Офиса президента Андрей Богдан. По словам нашего собеседника, президент не согласился с Богданом, так как верил в свою команду, членом которой был Разумков. Несмотря на то, что Зеленский и сам был порой недоволен действиями спикера парламента, он все же несколько раз давал "второй шанс".

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Андрей Богдан был первым, кто предложил Владимиру Зеленскому сменить спикера Рады. Фото: glavcom.ua

Однако действия Разумкова все чаще шли вразрез с политикой партии и приводили к "торможению" инициатив Владимира Зеленского, по словам самого гаранта.

Конфликт из-за КСУ

Один из первых серьезных конфликтов между Зеленским и Разумковым произошел осенью прошлого года во время активной фазы конституционного кризиса. 30 октября 2020 года президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривалась полная смена состава судей Конституционного суда Украины.

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Однако через несколько дней – 2 ноября, с подачи Дмитрия Разумкова был зарегистрирован другой законопроект, которым предлагалось вместо тотального разгона судей восстановить электронное декларирование и уголовную ответственность за ложь в декларациях, а также поручить правительству разработку механизма привлечения судей к ответственности. 3 ноября профильный комитет предложил ВРУ принять именно эту версию законопроекта.

В октябре 2020 года между Разумковым и Зеленским произошел конфликт из-за Конституционного суда / Фото: УНИАН

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Не поддержал санкции против Медведчука

Также Разумков не голосовал за некоторые инициативы президента Украины на заседаниях Совета национальной безопастности и обороны, касающихся санкций против юридических компаний и физических лиц, в том числе нардепа "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медедчука. Спикер парламента называл это несоответствием с законом и открыто отказывался поддерживать президента. Об этом и по сей день не упускают возможность упомянуть Зеленский и Арахамия.

Затягивание проекта закона об олигархах

Последней каплей, но, видимо, не основной причиной в противостоянии Зеленского и Разумкова стал конфликт из-за принятия закона об олигархах. Руководство монобольшинства уверено, что глава Верховной Рады вошел в сговор с олигархами и специально оттягивал процесс принятия законопроекта. Такие подозрения появились после того, как спикер согласовал отправку документа на проверку в Венецианскую комиссию, тем самым отложив принятие законопроекта.

Сам же глава Рады объяснял – делал ровно то, что прописано в регламенте, так как его попросили обратиться в "веницианку" другие фракции.

Угрозы Арахамии и подписи за отставку

Кулуарные разборки вышли на публичный уровень, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и вице-спикер Руслан Стефанчук поспорили с Разумковым из-за закона об олигархах в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". Тогда же Арахамия намекнул Разумкову на скорую отставку.

"Я только хочу сделать один акцент: спикера не выбирают, спикера делегируют. Монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это надо всегда помнить", – сказал Арахамия.

Арахамия и Стефанчук обвинили Разумкова в многоходовке олигархов. Фото: коллаж "Сегодня"

Позже в эфире программы "Народ против" на телеканале Украина 24 лидер пропрезидентской фракции отметил, что кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа".

"Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа". Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров", – сказал Арахамия.

Вскоре Арахамия перешел от слов к делу, направив в Раду письмо от депутатской фракции об отзыве председателя парламента. А 2 октября на расширенном заседании в Трускавце депутаты фракции "Слуга народа" собрали более 150 подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Большая фракция" проходила без Разумкова, но со сбором подписей против него/Коллаж "Сегодня"

"Троянский конь" Тищенко

Как заявил журналисту "Сегодня" народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, партия решила сменить спикера, потому что он играет в "Троянского коня".

"У меня нет претензий к Дмитрию Разумкову, он отличный парень. Но, видимо, он не считает нас – команду "Слуги народа" – своими коллегами или своей командой. Снимать с поста по закону – это позиция "Слуги народа". Мы хотим там видеть игрока нашей команды, члена нашей команды, человека, который будет переживать за народ Украины. Потому что народ Украины нам дал большинство. И когда кто-то изнутри хочет поиграть в игру "Троянский конь", его место в истории", – подчеркнул Тищенко.

Николай Тищенко объяснил свои претензии к Дмитрию Разумкову/Коллаж "Сегодня"

С Тищенко соглашается коллега по фракции, нардеп Алексей Устенко.

"Разумков, как и все мы, пришли в Раду в команде президента. Поэтому несправедливо по отношению к президенту начинать тайную самостоятельную игру. Я считаю, что необходимо быть честным перед командой, и, если принял решение выйти из нее и вести отдельную команду, нужно в открытую заявить об этом", – говорит "Сегодня" Устенко.

В то же время Устенко отметил, что именно работой в Раде депутаты были довольны Разумковым.

"Пропало кнопкодавство, стало меньше драк и потасовок, депутаты посещают сессии. Работа хорошо организована, и в этом есть и заслуга спикера", – говорит нам нардеп.

Алексей Устенко: несправедливо по отношению к президенту начинать тайную самостоятельную игру / Фото: Facebook

Миллион вопросов Зеленского

Президент Зеленский также подчеркнул, что у "Слуги народа" не было особых претензий к Разумкову, как к спикеру Рады, но был "миллион вопросов", как к человеку, которого делегировала команда. Об этом глава государства заявил во время брифинга на выездном заседании фракции СН в Трускавце.

"Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, и он об этом говорит достаточно открыто", – заявил президент, добавив, что Разумков выбрал свой политический путь и сторонится сопартийцев.

Зеленский назвал главной проблемой, что Разумков "вытащил" разногласия на официальный уровень и в публичную плоскость, хотя прежде всего должен был говорить с партией.

"Это довольно обидно звучит для команды, которую он не считает своей. "Мне кажется, что он (Разумков. – Ред.) мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить, что-то сказать, потому что у нас достаточно открытые отношения. Были", – резюмировал Зеленский.

Владимир Зеленский: "Сегодня Разумков не является членом команды" / Фото: Офис Президента Украины

Спикер большинства или глава нардепов

Политолог Игорь Петренко также отмечает, что Разумкова уволили за то, он что перестал быть командным игроком.

"В Украине так сложились традиции парламентаризма, что спикер Рады всегда ассоциировался с коалицией. Он создавал условия для реализации решений большинства. Разумков перестал это делать, хотя своей должностью был обязан большинству и президенту Зеленскому в частности", – говорит "Сегодня" эксперт.

С ним соглашается политолог Вадим Карасев.

"Разумков должен был стать спикером большинства. Но вместо этого решил стать главой всех депутатов и начал играть в Мороза и Плюща, которые в свое время претендовали на место второго политического лидера страны. Это, естественно, не понравилось Зеленскому", – объясняет "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Разумков хотел стать вторым политическим лидером страны после президента" / Фото: Facebook

Последствия для Разумкова

По мнению политолога Петренко, Разумков наверняка знал, какие последствия будут после его публичной демонстрации несогласия и конфронтации со "Слугой народа".

"Вероятно, Разумков пытался стать отдельным самостоятельным политиком и искал спонсоров для собственного проекта. Вполне возможно, что он их нашел. Может быть, он будет полезным неким внешним игрокам для оттягивания голосов от Зеленского на следующих выборах, а может быть, его просто сейчас использовали для расшатывания ситуации в парламенте, и теперь его политическая карьера приближается к завершению. Думаю, мы скоро об этом узнаем", – резюмировал Петренко.

Игорь Петренко: "Разумков знал о последствиях" / Фото: Facebook

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