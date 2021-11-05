Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 ноября, 16:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В объединение войдут около 25 народных депутатов
В названии объединения Разумков обыграл свою фамилию. Фото: коллаж "Сегодня"
В названии объединения Разумков обыграл свою фамилию. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

Как сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в парламенте, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

Реклама

Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-"слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний подтвердила, что он создает межфракционное объединение.

"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука", – сказала она.

Реклама

Что там с партией Разумкова?

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

154 277

заболело за неделю в Украине

+1%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять