Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти

В объединение войдут около 25 народных депутатов

В названии объединения Разумков обыграл свою фамилию. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

Как сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в парламенте, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

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Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-"слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний подтвердила, что он создает межфракционное объединение.

"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука", – сказала она.

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Что там с партией Разумкова?