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Разумков похвастался президентским рейтингом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 21:34
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Дмитрий Разумков весьма доволен тем, что его рейтинг растет
У Разумкова все хорошо с президентским рейтингом / Коллаж "Сегодня"
У Разумкова все хорошо с президентским рейтингом / Коллаж "Сегодня"

Отправленный в отставку в начале октября с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков весьма доволен тем, что его рейтинг растет, а вот у президента Владимира Зеленского и провластной партии "Слуга народа" – падает.

Свой комментарий результатов свежего президентского рейтинга Разумков дал во время программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

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"Рейтинг – не главное"

"Это в который раз подтверждает мои слова, что должности – это только инструменты и кто держится за должность, тот получает негативный результат по рейтингу. А главное даже не рейтинг. Главное – доверие людей и доверие в то, что ты говоришь, в то, что ты делаешь, во что ты веришь", – так ответил на программе "Народ против" по поводу своего рейтинга новый оппозиционер.

Разумков также отметил, что после снятия с должности у него появилось достаточно времени, чтобы пообщаться с людьми, в том числе на улице.

"Такое количество людей, которые бы поддерживали, советы давали, наверное, можно сравнить лишь с весной 2019 года, когда мы только начинали, когда мы шли к людям, когда мы предлагали, что необходимо строить новое государство на новых принципах, на новых ценностях, с новыми идеями и новыми людьми, которые будут не такими, как были предыдущие. И что они все-таки останутся людьми, а не станут политиками в плохом смысле этого слова. Поэтому мы видит такой результат. Это оценка того, что происходит сегодня в парламенте и в стране", – считает Разумков.

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