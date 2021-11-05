Разумков створює у Раді нове об'єднання: хто туди може увійти

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
Як повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела у парламенті, туди увійдуть близько 25 народних депутатів зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.
Серед них зокрема, "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня "слуга" Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.
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Прессекретар Разумкова Ольга Туній підтвердила, що він створює міжфракційне об'єднання
"Так, це правда. Нарешті в Раді з'явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи, найімовірніше, вже направлені на ім'я Руслана Стефанчука", – сказала вона.
Що там з партією Разумкова?
- Політик після звільнення з посади спікера та розриву зі "Слугою народу" не має наміру йти в тінь. Мало того, що він зростає у президентських рейтингах, так ще й має намір створити свою політичну силу. Останнім часом ходило багато чуток, хто міг би увійти до його майбутньої партії або куди його можуть покликати.
- Ексгенпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Разумков. З його слів, це й відомий лікар, і журналіст.
- Сам Разумков нещодавно розповідав, чи будуть Гордон і Комаровський у його новій партії. Також він зазначив, що вважає своєю командою тих "слуг", які не голосували за його відставку.
- Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що не хоче до партії Разумкова. Він пояснив, що його пов'язує із колишнім спікером Верховної Ради.
- Також журналістка "Сьогодні" розбиралася, хто з депутатів піде до команди ексспікера. Є навіть перші можливі кандидати.