Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Разумков створює у Раді нове об'єднання: хто туди може увійти

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 листопада, 16:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До об'єднання увійдуть близько 25 народних депутатів
У назві об'єднання Разумков обіграв своє прізвище. Фото: колаж "Сьогодні"
У назві об'єднання Разумков обіграв своє прізвище. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Як повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела у парламенті, туди увійдуть близько 25 народних депутатів зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

Реклама

Серед них зокрема, "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня "слуга" Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Прессекретар Разумкова Ольга Туній підтвердила, що він створює міжфракційне об'єднання

"Так, це правда. Нарешті в Раді з'явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи, найімовірніше, вже направлені на ім'я Руслана Стефанчука", – сказала вона.

Реклама

Що там з партією Разумкова?

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про пенсійне забезпечення»...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

154 277

захворіло за тиждень в Україні

+1%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти