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Разумков рассказал, будет ли Гордон и Комаровский в его новой партии

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 20:53
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Дмитрий Разумков рассказал, кого он может позвать в свою партию
Дмитрий Гордон и Евгений Комаровский пока не комментируют свое политическое будущее с Разумковым / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон и Евгений Комаровский пока не комментируют свое политическое будущее с Разумковым / Коллаж "Сегодня"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.

Об этом Разумков заявил во время программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

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Секреты остаются

"В последнее время я не встречался ни с Дмитрием Ильичем, ни с господином Комаровским. Поэтому точно пока никого никуда не приглашал. Откуда такая информация, я не знаю", – заявил Разумков на программе "Народ против".

На уточняющий вопрос, а готов ли их взять в новую команду, Разумков ответил: "Сегодня есть достаточно коллег, которые точно также как и я переживают за страну, переживают за людей и в парламенте и за ним. Поэтому мы точно готовы двигаться вперед, однако с Гордоном и Комаровским на эту тему мы никогда не говорили".

При этом политик не стал называть пофамильно тех, с кем готов двигать новый политический проект.

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"Я думаю в первую очередь это те, кто меня поддержал три недели назад во время голосования. За ними был серьезный выбор. На них давили, их приглашали на Банковую, рассказывали, как нужно проголосовать. Но даже среди "Слуг народа" нашлось 30 человек, кто не проголосовал за отставку и занял принципиальную позицию", – не до конца прояснил ситуацию Разумков во время программы "Народ против".

Новая политсила

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с поста спикера. Любопытно. На его место был назначен Руслан Стефанчук.
  • После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
  • Журналисты "Сегодня" разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.
  • В интервью председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сказал, что не видит общего политического будущего с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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