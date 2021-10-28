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Железняк не хочет менять "Голос" на партию Разумкова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 14:45
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Ярослав Железняк рассказал, что его связывает с бывшим спикером Верховной Рады
Железняк дружит с Разумковым. Но не строит с ним общее политическое будущее / Коллаж "Сегодня"
Железняк дружит с Разумковым. Но не строит с ним общее политическое будущее / Коллаж "Сегодня"

Снятый, по мнению парламентской фракции "Голос", председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк не спешит объявлять о своих новых политических связях. Он заявил, что пока не видит общего политического будущего с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Об этом Ярослав Железняк заявил в интервью "Українським Новинам".

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"Голос" навсегда?

"Мы с Разумковым правда дружим, но ни разу не обсуждали политическое будущее. Это та тема, которую я не поднимаю, потому что это не корректно с моей стороны ни по отношению к "Голосу", ни по отношению к самому Разумкову. Пусть он на вопросы своего политического будущего отвечает сам. Информацию о каком-либо нашем с ним общем проекте на данный момент я точно не подтверждаю. Моим политическим лидером остается Кира Рудык, а командой – команда партии "Голос", и тут ничего не меняется", – пояснил Железняк.

При этом политик отметил, что верит в политическое будущее "Голоса" и без бывшего лидера Святослава Вакарчука и без отправившегося создавать свой политпроект Сергея Притулы.

"Я и глава партии Кира Рудык верим в проект "Голос". Рейтинги будут меняться много раз, а если президентская гонка будет первой, то можем вообще сейчас забыть о них – это не имеет никакого практического значения. Президентская избирательная кампания будет вносить коррективы в то, как будут происходить дальнейшие парламентские выборы", – отметил Железняк.

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Ситуация в "Голосе"

  • 22 октября народный депутат от партии "Голос" из группы "Справедливость" Ольга Стефанишина заявила, что Железняка уволили с должности председателя фракции – соответствующее решение фракции зачитал на заседании новый спикер Руслан Стефанчук.
  • Тогда Железняк заявил, что юридических оснований это не имеет и он остается председателям парламентской фракции "Голос".
  • Разногласия с командой "Справедливости" у Железняка начались еще месяц назад. В сентябре он с трибуны Верховной Рады предложил "Слуге народа" забрать 11 своих депутатов.
  • В июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Сейчас он занят формированием своей партии для участию в новых выборах.
  • В июне 2020 года народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата.

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