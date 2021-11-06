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"Здавайте мандат!" – у "Слузі народу" пригрозили депутатам із групи Разумкова

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 листопада, 18:33
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Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець запропонував депутатам-перебіжчикам перевибори
У "Слузі народу" попередили своїх нардепів за об'єднання із Разумковим. Фото: колаж "Сьогодні"
У "Слузі народу" попередили своїх нардепів за об'єднання із Разумковим. Фото: колаж "Сьогодні"

У керівництва фракції "Слуга народу" вперше запитали, що відбуватиметься із депутатами, які захочуть увійти до міжфракційного об'єднання ексспікера парламенту Дмитра Разумкова. Заступник Давида Арахамії Андрій Мотовиловець припустив, що такі народні обранці мають скласти мандат.

Про це він сказав в інтерв'ю сайту LIGA.net.

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"Якщо депутати-списочники виходять із "Слуги народу", то нехай складають мандат та йдуть на вибори. У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори та скажуть виборцям: "Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми також просимо отримати від вас політичний мандат". Так буде чесніше", – розповів заступник голови фракції "СН".

Андрій Мотовиловець також зазначив, що поки що не знає про депутатів із "Слуги народу", які хотіли б зблизитися з Дмитром Разумковим. Але в розмові журналіст озвучив прізвища Василя Мокана та Неллі Яковлєвої, запитавши, яка доля на них чекає. На що Мотовиловець відповів: "Якби мене запитали, чи проголосую я за їхнє виключення, то я відповім, що ні. Я їх вважаю досить ефективними депутатами".

Водночас заступник голови фракції "СН" заявив, що можливе звільнення деяких депутатів із "Слуги народу" не загрожує монобільшості. На його думку, довибори до Верховної Ради, які відбулися у жовтні, додадуть голосів у залі. Зазначимо, що президентській партії вдалося перемогти на всіх округах, незважаючи на рейтинг політичної сили, що падає.

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Нагадаємо, що голова Верховної Ради України у 2019-2021 роках Дмитро Разумков заявив, що створює міжфракційне об'єднання у парламенті. За його словами, туди увійдуть 25 депутатів із різних фракцій, зокрема зі "Слуги народу".

Загадкова політична сила

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