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Разумков розповів про нову партію і передав "привіт" Авакову

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 листопада, 19:58
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Що відповів колишній спікер ВР на пропозицію колишнього міністра
Разумків – окремо, Аваков – окремо? / Колаж "Сьогодні"
Разумків – окремо, Аваков – окремо? / Колаж "Сьогодні"

Під час прямого ефіру телеканалу "НАШ" колишній спікер Верховної Ради народний депутат Дмитро Разумков заявив, чи збирається він йти у нову політичну партію колишнього очільника МВС Арсена Авакова.

Відповідь

Телеведучі запропонували зокрема Дмитру Разумкову дати "ответку" Авакову, який згадав його у нещодавньому інтерв’ю на телеканалі "Україна 24" у програмі "Народ проти" з Наташею Влащенко.

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"Це 25 колег, яких було важко зламати Офісу президенту під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа. Люди будуть приєднуватися. Це колеги із "Батьківщини", позафракційні і зі "Слуг народу". Я дійсно не змінюю свою позицію – Аваков був сильним міністром і ефективним на своїй посаді. Так, я думаю, як у кожного, були прорахунки якісь. Але він точно відповідав тим завданням, які стояли перед МВС. Я впевнений, що ми будемо працювати і поза межами парламенту. Щодо центристів. Так, я думаю, що людям треба центристи. Саме центризм може об’єднати людей, об’єднати державу. Мені найбільш близький – це поміркований концерватизм або розумний концерватизм. Це достатньо сильна держава, яка має можливість впливати на процеси і в якій сильні інституції", – відповів Разумков.

Загадкова політична сила

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