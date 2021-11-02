Довибори в Раду: чому "Слугам народу", які втрачають, вдалося перемогти на всіх округах

Незважаючи на песимістичні прогнози, кандидатам "Слуги народу" вдалося здобути симпатію виборців.

Віталій Войцеховский та Сергій Козир можуть приєднатися до монобільшості в парламенті / Колаж "Сьогодні"

На довиборах до Верховної Ради за двома округами на Херсонщині та Черкащині лідирують кандидати від партії "Слуга народу". Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Улюбленці публіки

За даними ЦВК, в окрузі №184 у Херсонській області за результатами обробки 90,42% протоколів перемагає кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир. Його підтримують 64,74% виборців. В окрузі №197 у Черкаській області за результатами обробки 32,62% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу", мер Золотоноші Віталій Войцеховський. Його підтримує 46,10% виборців.

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Цікаво, що останні соцопитування показували падіння рейтингу партії "Слуга народу" загалом у всій країні. Проте саме кандидати пропрезидентської політсили вирвалися у лідери на довиборах до Ради. Як їм це вдалося?

"Проблемна" явка

Політолог Володимир Цибулько пояснює такий парадокс низькою явкою виборців та політичною технологією.

"У правлячої партії завжди є резерв із виборців, які залежать від влади. Подібні ситуації ми раніше спостерігали на виборах у Золотоноші, Каневі, Черкасах та 206-му окрузі Чернігівської області під час перемоги нині покійного Антона Полякова. Тоді під дільницями стояли організатори та за списками звіряли всіх присутніх бюджетників", – каже політолог.

Володимир Цибулько пояснює тріумф "Слуги народу" на довиборах в Раду / Фото: 24tv.ua

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За словами Цибулька, явка на виборах в округах №184 та №197 була невеликою, тому головну роль тут відіграли голоси бюджетників за вказівкою зверху.

"Це відома політтехнологія. Інформація про вибори ніде особливо не анонсувалася. До неї не привертали увагу ЗМІ. Багато людей у селах і не знали про день голосування. Натомість було мобілізовано людей, які так чи інакше залежні від влади", – пояснив Цибулько.

Усі можуть королі

Політолог, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник також каже, що причину чергового тріумфу "слуг" слід шукати не в бездоганному відборі кандидатів, а в успішних домовленостях.

"Це лідерство не скільки кандидатів від "Слуги народу", скільки кандидатів партії влади, яка, спираючись на можливість фінансового, політичного, адміністративного характеру, здатна залучати до своїх лав популярніших претендентів на крісло в Раді на місцевому рівні або вступати у вигідні для себе союзи з регіональними елітами. Обидва політики, які сьогодні перемагають, не зовсім є представниками "Слуги народу". Один просто взяв на себе бренд партії в надії отримати ширше фінансування з боку влади. Це ми говоримо про Черкаси. А іншій людині (кандидат на довиборах по Херсонському округу – Ред.), який не був лідером перегонів, просто розчистили шлях до влади", – резюмував політолог.

Руслан Бортник: "Кандидати на довиборах в Раду від "Слуги народу" лідирують завдяки домовленостям із місцевими елітами" / Фото: Facebook / Ruslan Bortnik