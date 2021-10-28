Разумков розповів, чи буде Гордон і Комаровський у його новій партії

Колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков не кликав у свій новий політичний проєкт журналіста Дмитра Гордона та відомого доктора Євгена Комаровського.
Про це Разумков заявив під час програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" .
Секрети залишаються
"Останнім часом я не зустрічався ні з Дмитром Іллічем, ні з паном Комаровським. Тому точно поки що нікого нікуди не запрошував. Звідки така інформація, я не знаю ", – заявив Разумков на програмі "Народ проти".
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На уточнююче запитання, а чи готов взяти їх у нову команду, Разумков відповів: "Сьогодні є достатньо колег, які так само, як і я, переживають за країну, переживають за людей і в парламенті, і за ним. Тому ми точно готові рухатися вперед, проте з Гордоном та Комаровським на цю тему ми ніколи не говорили".
При цьому політик не став називати прізвище тих, з ким готовий рухати новий політичний проєкт.
"Я думаю , насамперед це ті, хто мене підтримав три тижні тому під час голосування. За ними був серйозний вибір. На них тиснули, іх запрошували на Банкову, розповідали, як треба проголосувати. Але навіть серед "Слуг народу" знайшлося 30 людей, хто не проголосував за відставку та зайняв принципову позицію", – не до кінця прояснив ситуацію Разумков під час програми "Народ проти".
Нова політсила
- 7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво. На його місце був призначений Руслан Стефанчук.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися у президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.
- Журналісти "Сьогодні" розбиралися, хто готовий забрати Разумкова до своєї політсили.
- В інтерв'ю голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що не бачить загального політичного майбутнього із колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.