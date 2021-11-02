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Довыборы в Раду: почему "Слугам народа" с падающим рейтингом удалось победить на всех округах

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
2 ноября, 05:50
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Несмотря на пессимистические прогнозы, кандидатам "Слуги народа" удалось получить симпатию избирателей
Виталий Войцеховский и Сергей Козырь могут присоединится к монобольшинству в парламенте / Коллаж "Сегодня"
Виталий Войцеховский и Сергей Козырь могут присоединится к монобольшинству в парламенте / Коллаж "Сегодня"

На довыборах в Верховную Раду по двум округам в Херсонской и Черкасской области лидируют кандидаты от партии "Слуга народа". Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Любимцы публики

Согласно данным ЦИК, в округе №184 в Херсонской области по результатам обработки 90,42% протоколов побеждает кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. Его поддерживают 64,74% избирателей. В округе №197 в Черкасской области по результатам обработки 32,62% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Его поддерживают 46,10% избирателей.

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Любопытно, что последние соцопросы показывали падение рейтинга партии "Слуга народа" в целом по всей стране. Однако именно кандидаты пропрезидентской политсилы вырвались в лидеры на довыборах в Раду. Как им это удалось?

"Проблемная" явка

Политолог Владимир Цыбулько объясняет такой парадокс низкой явкой избирателей и политической технологией.

"У правящей партии всегда есть резерв из избирателей, которые зависят от власти. Похожие ситуации мы ранее наблюдали на выборах в Золотоноше, Каневе, Черкассах и 206-м округе Черниговской области во время победы ныне покойного Антона Полякова. Тогда под участками стояли организаторы и по спискам сверяли всех присутствующих бюджетников", – говорит политолог.

Владимир Цыбулько объясняет триумф "Слуги народа" на довыборах в Раду / Фото: 24tv.ua
Владимир Цыбулько объясняет триумф "Слуги народа" на довыборах в Раду / Фото: 24tv.ua

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По словам Цыбулько, явка на выборах в округах №184 и №197 была невелика, поэтому главную роль тут сыграли голоса бюджетников по указанию сверху.

"Это известная политтехнология. Информация о выборах нигде особо не анонсировалась. К ней не привлекали внимание СМИ. Многие люди в селах и не знали о дне голосования. Зато были мобилизированы люди, так или иначе зависимые от власти", – пояснил Цыбулько.

Все могут короли

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также говорит, что причину очередного триумфа "слуг" нужно искать не в безупречном отборе кандидатов, а в успешных договоренностях.

"Это лидерство не сколько кандидатов от "Слуги народа", сколько кандидатов партии власти, которая, опираясь на возможность финансового, политического, административного характера, способна привлекать в свои ряды более популярных претендентов на кресло в Раде на местном уровне или вступать в выгодные для себя союзы с региональными элитами. Оба политика, которые сегодня побеждают, не совсем являются представителями "Слуги народа". Один просто взял на себя бренд партии в надежде получить более широкое финансирование со стороны властей. Это мы говорим о Черкассах. А другому человеку (кандидат на довыборах по Херсонскому округу – Ред.), который не был лидером гонки, просто расчистили путь к власти", – заключил политолог.

Руслан Бортник: "Кандидаты на довыборах в Раду от "Слуги народа" лидируют благодаря договоренностям с местными элитами" / Фото: Facebook / Ruslan Bortnik
Руслан Бортник: "Кандидаты на довыборах в Раду от "Слуги народа" лидируют благодаря договоренностям с местными элитами" / Фото: Facebook / Ruslan Bortnik

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