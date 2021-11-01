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Разумков создаст свою партию: какие у него планы и кого там ждут

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 ноября, 09:36
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Депутат после увольнения с должности главы парламента озвучил большие политические планы
Разумков собирает свою команду. Коллаж "Сегодня"
Разумков собирает свою команду. Коллаж "Сегодня"

Дмитрий Разумков уже больше не спикер парламента и, фактически, не "слуга народа", поэтому уже строит планы на свое политическое будущее. Он заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить те обещания людям, которые не выполнила "Слуга народа".

Об этом он сказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.

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Он подтвердил, что у него есть планы о создании своей партии.

"Я думаю, что это будет партия, которую поддержат люди, которая будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. К сожалению, многие из них не выполнены. Я имею право это говорить, потому что внес большой вклад в ту программу ("Слуги народа"). Думаю, что и я, и те коллеги, которые поддерживают меня и тех, кто отдавал за нас голоса в 2019-м, будем стараться что-то успеть в этом созыве. Если нет – в следующем", – сказал Разумков.

Ведущий попросил уточнить, будет ли это права, левая или центристская партия, или, может, социал-демократическая или либеральная, он ответил: "Мне ближе всего разумный консерватизм".

"Потому что мы должны менять страну к лучшему, но эти изменения должны проходить понятно для людей, для бизнеса, для международных партнеров. И главное – они должны иметь четкий план, что и за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести", – подчеркнул нардеп.


Разумков рассказал, какими должны быть члены его будущей партии.

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"Команда – это не общий какой-то "одобрямс". В команде должны быть разные мысли, разные люди. Если говорим о команде в 2019 году ("Слуге народа"), она базировалась не на скоплении людей, а на принципах. Принципы они у тебя или есть, ты их придерживаешься, или нет … Ключевым вопросом должен быть вопрос профессионализма. Но профессионал должен быть человеком, который придерживается своих обещаний и принципов, – резюмировал политик.

Что там с партией Разумкова?

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