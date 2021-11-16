Разумков назвал причину, почему "слуги" не забрали у него мандат

Нардеп уверен, что на данном этапе у Офиса президента есть куда более важные дела, чем вопрос Разумкова

Вполне возможно, в ближайшее время проблемы в стране отодвинут на второй план проблему Разумкова с мандатом / Коллаж "Сегодня"

На прошедшем 15 ноября съезде партии "Слуга народа" не стали поднимать вопрос о лишении мандата нардепа бывшего председателя Верховной Рады Украины, а ныне внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова. А все потому, что "испугались".

Так считает сам Разумков, о чем он рассказал агентству УНИАН.

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Испуг

По мнению Разумкова, испугались реакции общества. "Общество всегда плохо, особенно в последнее время, реагирует на всю несправедливость, которая происходит в государстве. По разным направлениям", – считает экс-председатель ВР.

Тем более на фоне кризисов, которые стоят перед Украиной.

"В течение двух недель топ-темой... в Офисе президента был вопрос, или забирать, или не забирать мандат у Разумкова. Вопрос в том, что перед государством стоит сегодня много вызовов. Коронакризис... Технические отключение электричества по областям происходят, у нас другие проблемы, у нас война – вопросы, которые должны стоять на повестке дня руководства и Офиса президента, и президента. И когда главной темой две недели становится, забирать ли незаконным способом мандат или этого не делать, – это точно не государственная позиция", – считает Разумков.

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Вкруг Разумкова