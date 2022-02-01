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Из "Слуги народа" вышел очередной депутат

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 11:30
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Фракцию покинул нардеп Олег Воронько
Олег Воронько вышел из "Слуги народа"
Олег Воронько вышел из "Слуги народа"

Нардеп, член МФО "Разумная политика" Олег Воронько после своего выступления в Верховной Раде вышел из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил бывший председатель Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков, передают "Українські новини".

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"В последнюю пятницу были обыски у него и родственников по абсолютно надуманному делу, притянутому за уши, по которому не проходят с обысками. Просто это способ давления на народного депутата Украины, который сегодня вышел из фракции "Слуга народа", — заявил экс-спикер.

Сам Воронько выступил в ходе пленарного заседания Рады с критикой монобольшинства. Он заявил, что за два с половиной года идеалы парламентского большинства образца 2019 года "резко деградировали, аж до уголовного преследования тех депутатов, которые имеют смелость выражать несогласие с политикой Банковой".

Кто еще уходил из "Слуги народа"

Напомним, в ноябре 2021 года народный депутат Роман Соха вышел из партии "Слуга народа" из-за разногласий с кадровой политикой президента.

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В октябре фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против принятия закона об олигархах.

В ноябре 2019 года из фракции были исключены депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.

В начале сентября прошлого года из "Слуги народа" исключили Гео Лероса, который высказывался против президента Украины Владимира Зеленского.

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Кроме того, Александра Дубинского в 2021 году исключили из фракции, а позже и из партии.

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