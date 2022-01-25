Бегал по столам и ломал мебель: Дмитрук устроил драку в Одессе (видео)

В Одесском горсовете внефракционный нардеп и член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук устроил драку. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.
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Земельная комиссия сегодня рассматривала вопросы, связанные с градостроительством, размещением малых архитектурных форм, городским дизайном и благоустройством города, а также охраной объектов культурного наследия.
Вскоре политик в Instagram опубликовал видео с объяснением происходившего. По его словам, он с единомышленниками "еле добрались до земельной комиссии и остановили беспредел".
В сторис нардеп также отметил, что во время комиссии должны были "в очередной раз заниматься продажей земли и санаториев".
16 ноября 2021 года народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
Чем отличился Дмитрук
- Дмитрук шел вразрез с коллегами по парламентской фракции. В частности, он не поддержал их и проголосовал против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, а также воздержался при назначении первым вице-спикером парламента нардепа и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
- Кроме того, Дмитрук, комментируя заявление ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославы Барчук о том, что Офис президента оказывает давление на СМИ и контролирует выступления в эфирах нардепов от "Слуги народа", рассказал журналистам, что члены президентской фракции получали "темники" с рекомендациями, что говорить публично, а о чем следует молчать.
- Также Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился, получив прозвище "дерьмо".