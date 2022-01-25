Бегал по столам и ломал мебель: Дмитрук устроил драку в Одессе (видео)

Нардеп утром устроил драку на земельной комиссии в горсовете

Нардеп Артем Дмитрук в горсовете / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесском горсовете внефракционный нардеп и член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук устроил драку. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.

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Земельная комиссия сегодня рассматривала вопросы, связанные с градостроительством, размещением малых архитектурных форм, городским дизайном и благоустройством города, а также охраной объектов культурного наследия.

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Вскоре политик в Instagram опубликовал видео с объяснением происходившего. По его словам, он с единомышленниками "еле добрались до земельной комиссии и остановили беспредел".

В сторис нардеп также отметил, что во время комиссии должны были "в очередной раз заниматься продажей земли и санаториев".

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16 ноября 2021 года народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

Чем отличился Дмитрук