"Слуги" попросили Людмилу Буймистер на выход. В чем причина

В четверг во фракции "Слуга народа" будет еще на одного депутата меньше

Франция "Слуга народа" собирается попрощаться с Людмилой Буймистер / Коллаж "Сегодня"

На заседании фракции провластной партии "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из состава этой политической силы.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем телеграм-канале.

Реклама

Исключение может произойти на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады, которое запланировано в четверг, 20 октября.

В чем вина Буймистер

Еще в начале октября первый заместитель председателя фракции и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что ряды "слуг" могут сократиться. Сразу заговорили об исключении из фракции народного депутата-мажоритарщицу Людмилу Буймистер.

Краеугольным камнем, по словам председателя партии, стало голосование за проект закона №5599 (о "деолигархизации"). Большинство "слуг народа" поддержали документ, остальные либо не голосовали, либо отсутствовали в зале. Буймистер была единственная из фракции, кто нажал кнопку "против".

Реклама

В интервью "Сегодня" пару дней назад народный депутат заявила, что не верит в свое исключение.

"Давайте откровенно, у нас всегда витает где-то в воздухе, что за неголосование за президентские или партийные инициативы будут какие-то санкции. И мне кажется, что даже эти заявления от руководства фракции относительно моего исключения за голосование "против" — это больше установка другим членам фракции, мол, "смотрите: будете так же вести себя, будут санкции и в отношении вас". Но существуют люди, как я, которым нечего скрывать и нечего терять в смысле должностей или влияния. На них нажать невозможно. Для тех, у кого рыльце в пушку, тогда понятно, почему они так голосуют", – заявила "Сегодня" Людмилу Буймистер.

Кого уже исключили