Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСіті: онлайн Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори
СЬОГОДНІ Влада Події

Саакашвілі командує із в'язниці спробою держперевороту – спецслужби Грузії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 листопада, 15:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Силовики озвучили нібито план протестувальників
СДБ Грузії заявила про заплановані заворушення 6 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"
СДБ Грузії заявила про заплановані заворушення 6 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про заплановані заворушення на мітингу прихильників Міхеїла Саакашвілі 6 листопада. За даними силовиків, експрезидент має намір організувати у країні переворот.

Про це повідомляє грузинський Перший канал.

Реклама

Як заявив представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе, учасники акцій протестів планують блокувати будівлі державних установ, зокрема парламенту, апарату уряду, адміністрації президента, Мін'юсту, МВС, а також перекрити під'їзні шляхи до пенітенціарної установи, де утримується Саакашвілі, з метою перешкодити повсякденному режиму роботи цих відомств.

"Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, плануються засудженим Міхеїлом Саакашвілі, який надає директиви лідерам різних опозиційних партій за допомогою людей, що відвідують його в пенітенціарному закладі. Служба державної безпеки на підставі та відповідно до закону вживе заходів щодо запобігання та припинення злочину. Винні будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", – сказав Мгеладзе.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

153 142

захворіло за тиждень в Україні

-2%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти