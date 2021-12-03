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Второй срок Зеленского онлайн: как на Банковой готовятся к следующим выборам

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
3 декабря, 05:25
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Есть вероятность, что очередные выборы могут проходит в необычном для украинце формате
Вероятно, следующего президента украинцы смогут выбирать онлайн / Коллаж "Сегодня"
Вероятно, следующего президента украинцы смогут выбирать онлайн / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает на экваторе своей каденции и до очередных выборов главы государства остается целых два с половиной года, в воздухе витает тема подготовки к новому формату волеизъявления. Во время ежегодного обращения главы государства к Верховной Раде, Зеленский озвучил планы запустить электронную перепись населения, которая приведет к электронному голосованию.

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Смартфон вместо бюллетеня

Ранее тему электронных выборов Владимир Зеленский затрагивал во время пресс-марафона 26 ноября. Тогда, отвечая журналистам, он сказал, что параллельно с обычным голосованием, возможно, будет голосование онлайн. Но этот вопрос еще разрабатывается. С трибуны парламента президент упомянул о "выборах в смартфоне" косвенно. При этом дал понять, что к такому формату активно готовятся.

Подробнее о том, что ждет избирателей, сказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодняшняя главная задача Министерства цифровой трансформации – оцифровать 100% государственных услуг, чтобы люди привыкли пользоваться онлайн-сервисами и доверять им. Мы строим цифровое государство с удобными и безопасными сервисами. Благодаря "Дії" украинцы уже постепенно начинают привыкать к цифровым инструментам общения с государством, трансформируются привычки. Выборы онлайн – это стратегическая цель, к которой мы постепенно идем", – отметил министр.

Федоров: "Выборы онлайн – это стратегическая цель, к которой мы постепенно идем" / Фото: Дія
Федоров: "Выборы онлайн – это стратегическая цель, к которой мы постепенно идем" / Фото: Дія

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Федоров добавил, что для реализации этой идеи необходимо выполнить следующие условия:

  • подготовить техническую часть,
  • добиться доверия населения,
  • научить украинцев азам цифровой грамотности,
  • настроить на всей территории Украины высокоскоростной интернет.

Электорат со всего мира

Кроме вероятных нововведений в избирательном процессе, гарант также анонсировал принятия документа о двойном гражданстве, который направлен в первую очередь на украинцев за границей. Соответствующий законопроект Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады в четверг.

В перспективе это позволит украинцам с любого уголка мира воспользоваться своим конституционным правом и принимать участие в выборах. А если технологии позволят сделать это удаленно – будет еще удобнее отдавать голос. Политолог Николай Давидюк в комментарии журналисту "Сегодня" поделился размышлениями, кому из политиков добавит электорального веса "диджитализированная" диаспора?

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"Сделать так, чтобы голосовали наши граждане на временно оккупированных территориях, можно. Можно также, чтобы голосовала наша диаспора в Канаде, США, Польше, Испании, Португалии, Кипре, Израиле, Австралии, где очень много украинцев. Это плюс 15 миллионов. Я не вижу в этом глобального заговора, я вижу только осовременивание избирательного процесса. Есть ли там только избиратели Зеленского? Нет. Я думаю, они пропорционально распределены между всеми партиями: там и избиратели Разумкова, и Порошенко, и Смешко, и любого другого", — сказал политолог.

Давидюк: "Я не вижу в этом глобального заговора, я вижу только осовременивание избирательного процесса" / Фото: Facebook Nick Davydiuk
Давидюк: "Я не вижу в этом глобального заговора, я вижу только осовременивание избирательного процесса" / Фото: Facebook Nick Davydiuk

К инновациям нужно привыкнуть

Политолог Алексей Якубин утверждает, что технологии в государственные процессы нужно вводить постепенно. Иначе у людей может возникнуть недоверие к новшествам.

"Мы видим, что у нас и так время от времени выборы ставят под сомнение: насколько честно учитываются голоса граждан, насколько честно проходит подсчет, нет ли мухлежа. А электронный момент может еще больше усилить эти подозрения в обществе. Потому что проверить будет сложнее, ведь в традиционных выборах вы хотя бы можете потребовать пересчитать бюллетени", — так Якубин объяснил "Сегодня" свою точку зрения.

Якубин: "Электронный момент может еще больше усилить подозрения в обществе" / Фото: zik.ua
Якубин: "Электронный момент может еще больше усилить подозрения в обществе" / Фото: zik.ua

Риск электронных фальсификаций

Об опасности подтасовок предостерегает и политтехнолог Денис Богуш, комментируя заявления Зеленского нашему изданию:

"Электронное голосование плюс двойное гражданство дает непонятное количество людей в реестре избирателей. Вот реально, если взять "Дію" и реестр, то эти цифры будут совершенно разные. Потому что "Дія" устанавливается исключительно на смартфонах, а у большинства людей, особенно пенсионеров, этих смартфонов нет. И если будет электронный компонент на выборах, то фальсифицировать его будет достаточно просто. Я боюсь, что эти онлайн голосование двигаются туда — в сторону второго срока", — говорит эксперт.

Кроме того, Богуш опасается, что из-за неточности в вычислениях, количество избирателей можно увеличить за счет так называемых "мертвых душ". То есть голосов людей, которых уже нет в живых, но они продолжают числится в реестре избирателей.

Богуш: "Если будет электронный компонент на выборах, то фальсифицировать его будет достаточно просто" / Фото: Дарья Давыденко
Богуш: "Если будет электронный компонент на выборах, то фальсифицировать его будет достаточно просто" / Фото: Дарья Давыденко

Второй срок не исключен

Напомним, что глава государства неоднократно отвечал на вопросы о втором сроке, намекая, что такой вариант не исключен. Зеленский подчеркивает, что его повторный поход на Банковую будет связан с уровнем поддержки народом Украины.

Вместе с тем, результаты свежего соцопроса свидетельствуют о том, что второй раз в президентском кресле Владимира Александровича хотят видеть менее половины украинцев.

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