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Ежегодное обращение Зеленского: онлайн-трансляция

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
1 декабря, 09:55
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Заседание Верховной Рады начнется традиционно в 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря, народные депутаты проводят пленарное заседание. В первую очередь парламентарии заслушают обращение президента Владимира Зеленского. После этого они рассмотрят блок образовательных законопроектов.

Об этом сообщается на сайте Рады.

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Повестка дня на 1 декабря

В повестку дня включены образовательные вопросы, предлагаемые к рассмотрению, а именно проекты постановлений о присуждении премий ВРУ:

  • педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования (№ 6339),
  • молодым ученым за 2020 год (№ 6346) и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№ 6254).

Кроме того, парламентарии на заседании рассмотрят законопроекты:

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  • о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (№ 4487);
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№ 5688,5688-1);
  • о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№ 6051);
  • о судоустройстве и статусе судей и ЗУ "О Высшем совете правосудия" относительно завершения конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (№ 4229);
  • об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№ 2683, 2683-2, 2683-3).

Напомним, с утра 1 декабря полиция оцепила правительственный квартал – готовятся к протестам.

Кроме того, Рада все же приняла "налоговый закон".

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