Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

Зеленский выступит с ежегодным обращением: дата, место и о чем будет говорить

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
23 ноября, 15:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже скоро президент озвучит большое послание
Зеленский выступит в Раде 1 декабря. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский выступит в Раде 1 декабря. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде перед нардепами. Он будет говорить о внутреннем и внешнем положении нашего государства.

Соответствующее обращение президент направил главе парламента Руслану Стефанчуку.

Реклама

Фото: Ярослав Железняк
Фото: Ярослав Железняк

Согласно Конституции Украины, президент ежегодно обращается к Верховной Раде с посланием.

Возможно, президент Владимир Зеленский затронет в своем послании угрозу полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и за рубежом, в частности в США.

Реклама

Угроза вторжения РФ

  • Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины. По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к вторжению России – помимо армии, уже есть 200 тысяч человек резерва в территориальной обороне, которая поможет дать отпор агрессору.
  • Кроме того, Украина не останется без поддержки международных партнеров. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы. Об этом стало известно CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Уволить Ермака или... Что ждет Зеленского через 10 дней после ультиматума Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять