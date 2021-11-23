Зеленский выступит с ежегодным обращением: дата, место и о чем будет говорить

Уже скоро президент озвучит большое послание

Зеленский выступит в Раде 1 декабря. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде перед нардепами. Он будет говорить о внутреннем и внешнем положении нашего государства.

Соответствующее обращение президент направил главе парламента Руслану Стефанчуку.

Реклама

Фото: Ярослав Железняк

Согласно Конституции Украины, президент ежегодно обращается к Верховной Раде с посланием.

Возможно, президент Владимир Зеленский затронет в своем послании угрозу полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и за рубежом, в частности в США.

Реклама

Угроза вторжения РФ