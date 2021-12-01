Щорічне звернення Зеленського: онлайн-трансляція

Засідання Верховної Ради розпочнеться традиційно о 10:00

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 1 грудня, народні депутати проводять пленарне засідання. Насамперед парламентарі заслухають звернення президента Володимира Зеленського. Після цього вони розглянуть блок освітніх законопроектів.

Про це повідомляється на сайті Ради.

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Порядок денний на 1 грудня

До порядку денного включено освітні питання, що пропонуються до розгляду, а саме проєкти постанов про присудження премій ВРУ:

педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти (№6339),

молодим ученим за 2020 рік (№6346) та найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).

Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти:

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про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5688,5688-1);

про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (6051);

про судоустрій і статус суддів та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);

про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3).

Нагадаємо, з ранку 1 грудня поліція оточила урядовий квартал – готуються до протестів.

Крім того, Рада все ж таки прийняла "податковий закон".