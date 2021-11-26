Будут ли выбирать президента в Дії" – ответ Зеленского

Глава государства рассказал, могут ли депутатам отдать возможность выбирать президента

Зеленский рассказал о вероятности проведения выборов онлайн / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что тема онлайн-выборов еще прорабатывается, но многое зависит он IT-гигантов.

"Депутаты не будут выбирать президента Украины. Мы это не планируем, а как дальше – не могу это сказать. Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, это не отменяет обычное голосование. Будет ли это через "Дию"? Вовсе не факт. Относительно онлайн-выборов вопрос прорабатывается", – сказал он.

Говоря о том, можно ли провести следующие выборы в онлайн режиме, президент ответил, что сейчас все в процессе.

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"Мы прорабатываем это, но не знаем, когда и как это может произойти, в этом процессе Украина сотрудничает с Apple и Microsoft", – сказал он.

Реально ли это

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник считает, что проведение онлайн-голосования на следующих президентских выборах пока что нереально.

"Это очень сложный и тернистый путь. С выборами нельзя дать в штангу. Даже в Эстонии, которая практикует электронный формат выборов, они проходят параллельно в офлайне, и даже больше в офлайне. Поэтому сказать, что следующие президентские или парламентские выборы у нас будут в онлайне – я не могу", – отметил Баник.

Напомним, что следующие выборы президента Украины, которые должны пройти в 2024 году.

Ранее в ходе выступления в Верховной Раде 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2021 год станет для Украины "началом вхождения страны в режим пейперлес".

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На каком все этапе

Зеленский в беседе с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом заявил, что в течение трех лет в Украине могут ввести онлайн-голосование.

Также президент Microsoft в разговоре с Зеленским заявил, что высоко оценил цифровое развитие Украины.