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Чи обиратимуть президента в Дії" – відповідь Зеленського

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 листопада, 16:38
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Глава держави розповів, чи можуть депутатам дати можливість обирати президента
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що тема онлайн-виборів ще опрацьовується, але багато залежить він IT-гігантів.

"Депутати не обиратимуть президента України. Ми це не плануємо, а як далі – не можу це сказати. Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, це не скасовує звичайне голосування. Чи це буде через "Дію"? Зовсім не факт. Щодо онлайн-виборів, питання опрацьовується", – сказав він.

Говорячи про те, чи можна провести наступні вибори в онлайн-режимі, президент відповів, що зараз все в процесі.

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"Ми опрацьовуємо це, але не знаємо, коли і як це може статися, у цьому процесі Україна співпрацює з Apple та Microsoft", – сказав він.

Чи реально це

Керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік вважає, що проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах поки що неможливо.

"Це дуже складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати у штангу. Навіть в Естонії, яка практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть у онлайн – я не можу", – зазначив Банік.

Нагадаємо, що наступні вибори президента України, які мають відбутися у 2024 році.

Раніше під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що 2021 рік стане для України "початком входження країни в режим пейперліс".

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На якому етапі

Зеленський у розмові з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом заявив, що протягом трьох років в Україні можуть запровадити онлайн-голосування .

Також президент Microsoft у розмові із Зеленським заявив, що високо оцінив цифровий розвиток України .

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