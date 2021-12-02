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Украинцев готовят к двойному гражданству: Зеленский внес в Раду четыре законопроекта

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
2 декабря, 11:45
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Текст документа на сайте Верховной Рады пока не опубликован
В Раде зарегистрирован законопроект о множественном гражданстве. Фото: коллаж "Сегодня"
В Раде зарегистрирован законопроект о множественном гражданстве. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев. В частности, проживающих в странах Европейского Союза и США.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Законопроект №6368 определен главой государства как неотложный. Текст документа пока не опубликован.

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Кроме него президент также внес еще один неотложный законопроект о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, зарегистрированный сразу после него под №6369. Его содержание пока также не опубликовано.

И еще два законопроекта – №6370 о внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства и №6371 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства.

Напомним, президент Зеленский, выступая в Раде, говорил, что украинцы за границей должны чувствовать себя гражданами своей родины.

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Двойное гражданство

  • Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.
  • Ранее народные депутаты от разных политических сил внесли ранее в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора – Российской Федерации.
  • По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.
  • Также мы писали, что думают украинцы о двойном гражданстве. Половина граждан, оказывается, против такой инициативы депутатов.

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