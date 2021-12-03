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Другий термін Зеленського онлайн: як на Банковій готуються до наступних виборів

Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
3 грудня, 05:25
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Є ймовірність, що чергові вибори можуть відбуватися у незвичайному для українців форматі
Ймовірно, наступного президента українці зможуть обирати онлайн/Колаж "Сьогодні"
Ймовірно, наступного президента українці зможуть обирати онлайн/Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на те що президент України Володимир Зеленський перебуває на екваторі своєї каденції і до чергових виборів глави держави залишається цілих два з половиною роки, у повітрі витає тема підготовки до нового формату волевиявлення. Під час щорічного звернення глави держави до Верховної Ради Зеленський озвучив плани запустити електронний перепис населення, що приведе до електронного голосування.

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Смартфон замість бюлетеня

Раніше тему електронних виборів Володимир Зеленський торкався під час пресмарафону 26 листопада. Тоді, відповідаючи журналістам, він сказав, що паралельно зі звичайним голосуванням, можливо, буде голосування онлайн. Але це питання ще розробляється. З трибуни парламенту президент згадав про "вибори у смартфоні" побічно. При цьому він дав зрозуміти, що до такого формату активно готуються.

Докладніше про те, що чекає на виборців, сказав у ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогоднішнє головне завдання Міністерства цифрової трансформації – оцифрувати 100% державних послуг, щоб люди звикли користуватися онлайн-сервісами та довіряти їм. Ми будуємо цифрову державу зі зручними та безпечними сервісами. Завдяки "Дії" українці вже поступово починають звикати до цифрових інструментів спілкування з державою , трансформуються звички. Вибори онлайн – це стратегічна мета, до якої ми поступово йдемо", – наголосив міністр.

Федоров: "Вибори онлайн – це стратегічна мета, до якої ми поступово йдемо " / Фото: Дія
Федоров: "Вибори онлайн – це стратегічна мета, до якої ми поступово йдемо " / Фото: Дія

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Федоров додав, що для реалізації цієї ідеї необхідно виконати такі умови:

  • підготувати технічну частину,
  • добитися довіри населення,
  • навчити українців азів цифрової грамотності,
  • налаштувати по всій території України високошвидкісний інтернет.

Електорат з усього світу

Крім можливих нововведень у виборчому процесі, гарант також анонсував прийняття документа про подвійне громадянство, який спрямований насамперед на українців за кордоном. Відповідний законопроєкт Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради в четвер.

У перспективі це дозволить українцям з будь-якого куточка світу скористатися своїм конституційним правом та брати участь у виборах. А якщо технології дозволять зробити це віддалено – буде ще зручніше віддавати голос. Політолог Микола Давидюк у коментарі журналісту "Сьогодні" поділився роздумами, кому з політиків додасть електоральної ваги "діджиталізована" діаспора?

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"Зробити так, щоб голосували наші громадяни на тимчасово окупованих територіях, можна. Можна також щоб голосувала наша діаспора в Канаді, США, Польщі, Іспанії, Португалії, Кіпрі, Ізраїлі, Австралії, де дуже багато українців. Це плюс 15 мільйонів. Я не бачу в цьому глобальної змови, я бачу тільки осучаснення виборчого процесу. Чи є там тільки виборці Зеленського? Ні. Я думаю, вони пропорційно розподілені між усіма партіями: там і виборці Разумкова, і Порошенка, і Смєшка, і будь-якого іншого", – сказав політолог.

Давидюк: "Я не бачу в цьому глобальної змови , я бачу тільки осучаснення виборчого процесу" / Фото: Facebook Nick Davydiuk
Давидюк: "Я не бачу в цьому глобальної змови , я бачу тільки осучаснення виборчого процесу" / Фото: Facebook Nick Davydiuk

До інновацій потрібно звикнути

Політолог Олексій Якубін стверджує, що технології у державні процеси треба запроваджувати поступово. Інакше у людей може виникнути недовіра до нововведень.

"Ми бачимо, що у нас і так час від часу вибори ставлять під сумнів: наскільки чесно враховуються голоси громадян, наскільки чесно проходить підрахунок, чи немає мухлежа. А електронний момент може ще більше посилити ці підозри у суспільстві. Тому що перевірити буде складніше, адже у традиційних виборах ви хоча б можете вимагати перерахувати бюлетені", — так Якубін пояснив "Сьогодні" свою думку.

Якубін: "Електронний момент може еще більше посилити підозри у суспільстві" / Фото: zik.ua
Якубін: "Електронний момент може еще більше посилити підозри у суспільстві" / Фото: zik.ua

Ризик електронних фальсифікацій

Про небезпеку підтасовування застерігає і політтехнолог Денис Богуш, коментуючи заяви Зеленського нашому виданню:

"Електронне голосування плюс подвійне громадянство дає незрозумілу кількість людей у реєстрі виборців. Ось реально, якщо взяти "Дію" та реєстр, то ці цифри будуть абсолютно різні. Тому що "Дія" встановлюється виключно на смартфонах, а у більшості людей, особливо пенсіонерів, цих смартфонів немає. І якщо буде електронний компонент на виборах, то фальсифікувати його буде досить просто. Я боюся, що ці онлайн-голосування рухаються туди – у бік другого терміну", – каже експерт.

Крім того, Богуш побоюється, що через неточність у обчисленнях кількість виборців можна збільшити за рахунок так званих "мертвих душ". Тобто голосів людей, яких уже немає в живих, але вони продовжують числитися у реєстрі виборців.

Богуш: "Якщо буде електронний компонент на виборах, то фальсифікувати його буде достатньо просто" / Фото: Дарія Давиденко
Богуш: "Якщо буде електронний компонент на виборах, то фальсифікувати його буде достатньо просто" / Фото: Дарія Давиденко

Другий термін не виключений

Нагадаємо, що глава держави неодноразово відповідав на запитання про другий термін, натякаючи, що такий варіант не виключений. Зеленський наголошує, що його повторний похід на Банкову буде пов'язаний із рівнем підтримки народом України.

Разом з тим результати свіжого соцопитування свідчать про те, що вдруге на президентському кріслі Володимира Олександровича хочуть бачити менше половини українців.

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