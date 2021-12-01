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Так Зеленському йти на другий строк? Українці дали відповідь

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
1 грудня, 14:00
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Соціологи оприлюднили результати нового опитування
Більшість українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін. Фото: колаж "Сьогодні"
Більшість українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін. Фото: колаж "Сьогодні"

Понад 58% українців проти того, щоб президент України Володимир Зеленський балотувався на другий строк.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26-29 листопада

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Згідно з дослідженням, 58,2% респондентів не підтримують висунення Зеленського, тоді як 34,3% – підтримують.

Крім того, побільшало тих, хто вважає, що країна рухається в неправильному напрямку. У жовтні таких було 61,7%, 26-29 листопада – 65,9%.

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Кількість впевнених, що країна рухається у правильному напрямку зменшилася з 22,7% до 18,6%.

Також 51,6% опитаних не впевнені, що Зеленському під силу роль Верховного головнокомандувача у разі повномасштабної війни з РФ, впевнені в силах президента лише 35,9%.

58,1% опитаних не підтримують введення воєнного стану у відповідь на нарощування військ Росії біля кордонів. Підтримують такі заходи лише 32,8% опитаних.

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Опитування проводилося 26-29 листопада шляхом телефонного інтерв'ю. У ньому взяли участь 1203 респонденти з усіх регіонів України. Статистична похибка дослідження не перевищує 3,2%.

Другий строк Зеленського

  • 26 листопада Зеленський на пресконференції повідомив: він поки що не прийняв рішення, чи балотуватиметься на другий строк. А водночас додав, що визначиться пізніше, спираючись на думку своєї сім'ї та зважаючи на підтримку суспільства.
  • Тоді ж президент розповів, що уряд України опрацьовує питання щодо можливості голосування на виборах онлайн.
  • Зеленський переконливо виграв президентські вибори в Україні у квітні 2019 року, у другому турі він змагався з чинним на той час президентом Петром Порошенком. Під час виборчої кампанії Зеленський заявляв, що йде лише на один президентський строк. Чергові вибори президента України мають відбутися у 2024 році.

Раніше ми повідомляли, що українці назвали найкращого прем'єр-міністра України.

Також нагадаємо, рейтинг Зеленського рекордно упав, але президент залишився у лідерах.

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