Українці назвали найкращого прем'єр-міністра України

Цікаво, що чималу підтримку отримали скандально відомі Янукович та Азаров

Гройсману, Тимошенко та Азарову дісталося найбільше підтримки. Колаж "Сьогодні"

Соціологи та аналітики з'ясували, кого українці вважають найкращим прем'єр-міністром України, і який уряд був найбільшим реформаторським.

Гройсман у топі

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки у період 22 жовтня – 12 листопада, у якому взяли участь трохи більше двох тисяч респондентів. Людям ставили питання, хто на їхню думку був найкращим прем'єр-міністром України з 2005 року.

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На думку опитаних, найкращим главою уряду України з 2005 року є Володимир Гройсман, якого підтримують 21,3% респондентів. На другому місці – Микола Азаров (13,5%), на третьому – Юлія Тимошенко (13,4%), на четвертому – Арсеній Яценюк (9,1%), на п'ятому – Віктор Янукович (7,6%). Чинний прем'єр Денис Шмигаль набрав 5,1%.

А ось ТОП-3 прем'єрів, хто найкраще зараз вирішив би всі соціально-економічні проблеми в Україні, виглядає так: Гройсман (23,9% респондентів), Юлія Тимошенко (18,1%), Арсеній Яценюк (13%).

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Але найефективнішим був Кабмін Яценюка

Незалежна аналітична платформа Вокс Україна проаналізувала ефективність різних прем'єр-міністрів з 2014 року і найбільшим реформаторським виявився другий уряд Арсенія Яценюка. На другому місці уряд Гройсмана, потім йдуть Кабміни Гончарука та Шмигаля. Аналітики зазначають, що Кабмін Яценюка встановив реформаторський рекорд наприкінці березня – на початку квітня 2015 р.

Уряд Яценюка зміг приймати реформи, використовуючи різні інструменти, зокрема значну частину було проведено через закони у Раді. А ось інші уряди значно менше використовували цей інструмент навіть попри те, що у 2019-2020 роках президент, парламент та уряд фактично були представниками однієї політичної сили та мали шанси швидко ухвалювати закони.

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У яких реформах найкраще просунулися уряди:

Кабмін Яценюка у створенні антикорупційних органів;

у Гройсмана найбільш значні успіхи у розвитку бізнес-середовища;

уряди Гончарука та Шмигаля більше займалися державними фінансами та управлінням.

ТОП-3 реформ урядів Яценюка, Гройсмана, Шмигаля та Гончарука.