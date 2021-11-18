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Українці назвали найкращого прем'єр-міністра України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 листопада, 16:31
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Цікаво, що чималу підтримку отримали скандально відомі Янукович та Азаров
Гройсману, Тимошенко та Азарову дісталося найбільше підтримки. Колаж "Сьогодні"
Гройсману, Тимошенко та Азарову дісталося найбільше підтримки. Колаж "Сьогодні"

Соціологи та аналітики з'ясували, кого українці вважають найкращим прем'єр-міністром України, і який уряд був найбільшим реформаторським.

Гройсман у топі

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки у період 22 жовтня – 12 листопада, у якому взяли участь трохи більше двох тисяч респондентів. Людям ставили питання, хто на їхню думку був найкращим прем'єр-міністром України з 2005 року.

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На думку опитаних, найкращим главою уряду України з 2005 року є Володимир Гройсман, якого підтримують 21,3% респондентів. На другому місці – Микола Азаров (13,5%), на третьому – Юлія Тимошенко (13,4%), на четвертому – Арсеній Яценюк (9,1%), на п'ятому – Віктор Янукович (7,6%). Чинний прем'єр Денис Шмигаль набрав 5,1%.

А ось ТОП-3 прем'єрів, хто найкраще зараз вирішив би всі соціально-економічні проблеми в Україні, виглядає так: Гройсман (23,9% респондентів), Юлія Тимошенко (18,1%), Арсеній Яценюк (13%).

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Але найефективнішим був Кабмін Яценюка

Незалежна аналітична платформа Вокс Україна проаналізувала ефективність різних прем'єр-міністрів з 2014 року і найбільшим реформаторським виявився другий уряд Арсенія Яценюка. На другому місці уряд Гройсмана, потім йдуть Кабміни Гончарука та Шмигаля. Аналітики зазначають, що Кабмін Яценюка встановив реформаторський рекорд наприкінці березня – на початку квітня 2015 р.

Уряд Яценюка зміг приймати реформи, використовуючи різні інструменти, зокрема значну частину було проведено через закони у Раді. А ось інші уряди значно менше використовували цей інструмент навіть попри те, що у 2019-2020 роках президент, парламент та уряд фактично були представниками однієї політичної сили та мали шанси швидко ухвалювати закони.

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У яких реформах найкраще просунулися уряди:

  • Кабмін Яценюка у створенні антикорупційних органів;
  • у Гройсмана найбільш значні успіхи у розвитку бізнес-середовища;
  • уряди Гончарука та Шмигаля більше займалися державними фінансами та управлінням.

ТОП-3 реформ урядів Яценюка, Гройсмана, Шмигаля та Гончарука.

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Мураєв Мураєв
6,4%
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Смешко Смешко
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